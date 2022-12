EEUU | Biden brinda por «un futuro brillante» para EE.UU. pese a eliminación en Qatar

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mostró este sábado su confianza en el «futuro brillante» de la selección estadounidense pese a su eliminación en octavos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Países Bajos (3-1).

«Amigos, nos hicieron sentir orgullosos. Nos levantamos y seguimos», escribió Biden en Twitter.

Fellas, you made us proud. We get up and keep going.

Here’s to a bright future and 2026 back here at home. https://t.co/4IAOqFTHhC

— President Biden (@POTUS) December 3, 2022