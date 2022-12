EEUU | Biden firma una ley que evita una huelga ferroviaria antes de Navidad

El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó este viernes una ley que evita una huelga ferroviaria en vísperas de Navidades, pero que va en contra de las peticiones de algunos sindicatos al dejar sin días de enfermedad pagados a los trabajadores.

Biden reconoció al ratificar la ley que ha sido una decisión «dura» para él, ya que ha alardeado en muchas ocasiones de su apoyo al movimiento sindical en Estados Unidos.

With the signing of the Railway Labor Agreement, we not only spared this country a catastrophe.

We ensured rail workers will get a historic 24% wage increase, better conditions, and a cap on health care costs. And I won’t stop fighting for paid sick leave for all workers.

— President Biden (@POTUS) December 2, 2022