España | Dos años buscando trabajo y nadie la contrataba porque estaba enviando una cosa muy distinta a su currículum

Una mujer se ha convertido en viral en redes sociales después de descubrir el error que cometía buscando trabajo y enviando su curriculum a las empresas. Después de años intentando encontrar un nuevo puesto de trabajo darse cuenta de este error le ha valido para compartir su caso, reírse un poco, pero también lamentarse de las oportunidades perdidas. Encontrar trabajo, no es fácil y menos en estos tiempos que corren, para hacerlo es recomendable tener un buen curriculum y no el de esta mujer.

Damaris Renovato ha compartido su historia en Facebook. La mujer se dio cuenta de que después de estar 2 años buscando trabajo enviando su curriculum, ese archivo de Word contenía otra información. En lugar de los estudios y la carrera de Renovato, lo que había en ese texto era la lista de la compra.

Según cuenta ella misma en su Facebook: “Resulta que hace dos años siempre estaba enviando mi CV pero yo decía Achis por que nadie me llama y nunca me respondieron NADA. Hoy me doy cuenta de que el archivo de Word que estuve enviado por dos años es una lista de súper”. Un error que le ha costado muy caro.

Es importante revisar el envío antes de hacerlo. Es decir, son 2 minutos escribir un mail y adjuntar el curriculum, por lo que no nos costará nada de nada, ver si hemos adjuntado correctamente el archivo. Especialmente si nos interesa el puesto, es recomendable escribir también una carta de presentación.

Damaris no se preocupó demasiado de revisar el curriculum o los correos que hacía llegar a las empresas. Estuvo más pendiente de aquello que le preocupaba. El día a día y la lista de la compra era un documento que sí debía tener actualizado, aunque no con el nombre correcto como debería haber hecho.

La confusión con la lista de la compra le ha servido a esta mujer una cantidad de dinero que será fundamental para los próximos años. Ha perdido muchos trabajos que podrían haber hecho que esta lista de la compra que le enviaba a las empresas fuera un poco más larga y adecuada a lo que necesitaba su familia. Por suerte se ha dado cuenta del error y ha podido rectificar a tiempo.