EEUU | Biden acoge a Macron en la Casa Blanca en su primera cena de Estado

El presidente Joe Biden acogió este jueves en la Casa Blanca -la residencia presidencial estadounidense- a su homólogo francés, Emmanuel Macron, en la que fue la primera cena de Estado que ofrece desde que es presidente.

Macron y su esposa, Brigitte, fueron recibidos por Biden y la suya, Jill, en el jardín austral de la Casa Blanca, en un evento que reunió a la flor y nata de la política, el arte y el mundo mediático estadounidense y de la diáspora francesa en EE.UU.

Amenizó la cena de gala el cantante Jon Batiste, originario de Nueva Orléans, que fue colonia francesa además de española.

El menú incluyó caviar, langosta, ternera y ensalada, así como helado de postre.

Además de los Biden y los Macron, asistieron a la cena de gala la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el líder de la mayoría republicana, Kevin McCarthy, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el comediante Stephen Colbert y la actriz Jennifer Garner, entre otros. EFE

Friends in times of triumph and of trial, France and the United States will meet the future just as we always have: undaunted by any challenge that lies ahead. pic.twitter.com/ugvGwGGI2u

— President Biden (@POTUS) December 2, 2022