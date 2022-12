EEUU | EE.UU. no renovará la emergencia por viruela del mono cuando venza en enero

El Gobierno de Estados Unidos no renovará la emergencia sanitaria decretada en agosto por la viruela del mono cuando esta venza el próximo 31 de enero, ante la gran caída de casos y el aumento de la vacunación entre la población.

En un comunicado, el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Xavier Becerra, anunció que la emergencia no se renovará, después de que la viruela del mono haya infectado en el país a unas 30.000 personas y causado la muerte a 15 de ellas.

The critics were quick to claim the Administration couldn’t slow the spread of mpox, but we brought the virus down from a peak of hundreds of cases per day in August to SEVEN cases per day. https://t.co/r5CEA2eSEp

— Secretary Xavier Becerra (@SecBecerra) December 2, 2022