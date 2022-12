EEUU | Hallan avioneta que cayó al mar en Florida con un menor fallecido dentro

Equipos de rescate de la Oficina del Alguacil del Condado de Sarasota, en Florida (EE.UU.) encontraron la avioneta que se estrelló con al menos dos personas a bordo en el Golfo de México y hallaron dentro del aparato el cuerpo sin vida de un menor, mientras continúa la búsqueda de un hombre desaparecido, informaron las autoridades.

Los «restos» de la avioneta monomotor Piper Cherokee alquilada fueron encontrados por comandos aéreos este domingo por la tarde, a más de una milla (1,6 km) al oeste de la costa, indicó en Twitter la Alcaldía de la ciudad de Venice, en la costa oeste de Florida.

PLANE CRASH UPDATE:

VPD can now confirm that a reported overdue aircraft has been located where it crashed in the Gulf of Mexico. The wreckage of a rented Piper Cherokee was found by air assets approximately 1/3 of a mile west offshore, directly west of Venice Municipal Airport. pic.twitter.com/H3VyCNd3Yy

— City of Venice, FL (@CityofVeniceFL) December 4, 2022