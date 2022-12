EEUU | Legisladores electos piden al Congreso actual proteger a los «dreamers»

Una decena de legisladores electos al Congreso de Estados Unidos pidió este viernes a los actuales congresistas aprobar una serie de medidas fiscales y una solución migratoria permanente para los beneficiarios del programa DACA.

La carta, dirigida a los líderes partidistas de la Cámara, el republicano Steny Hoyer y el demócrata James Clyburn, es firmada por diez congresistas elegidos a la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones de noviembre.

Entre ellos están Delia Ramírez, demócrata por el distrito 3 de Illinois y Maxwell Frost, también demócrata por el distrito 10 de Florida.

Los nuevos legisladores pidieron a los actuales congresistas aprobar cuatro propuestas legislativas para apoyar financieramente a las familias trabajadoras y para proteger a los migrantes que llegaron a EE.UU. cuando eran menores de edad, conocidos como soñadores.

You sent us to Congress to work and that’s what we are doing as New Members-Elect. On our final day of orientation our message is clear, before the majority transitions people are counting on us to extend the expanded CTC+EITC, fund child care, and deliver on the Dream Act! pic.twitter.com/LkXuEuU493

— Delia Ramirez (@DeliaRamirezIL) December 2, 2022