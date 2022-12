España | Elon Musk revela cómo Twitter censuró el escándalo de Joe Biden e hijo

Elon Musk ha cumplido la promesa realizada tras comprar Twitter de desvelar cómo la red social había censurado noticias sobre la forma en que Joe Biden, entonces candidato a la presidencia de EEUU, había mediado en los turbios negocios que su hijo Hunter Biden estaba haciendo en Ucrania. La pasada madrugada, un hilo de Twitter del periodista Matt Taibbi revelaba cómo la anterior cúpula de la red social censuró las informaciones.

Y ha sido Elon Musk quien ha promovido dicha filtración de los debates internos de la anterior administración de Twitter que demostrarían que incumplieron deliberadamente las normas de la empresa en relación a la polémica desatada en 2020 sobre los archivos personales de Hunter Biden, el hijo del presidente estadounidense, Joe Biden. Unas revelaciones publicadas por el New York Post que aseguraban, a partir de correos que se extrajeron de un ordenador que pertenecía o había pertenecido a Hunter Biden, que cuando su padre era vicepresidente, en abril de 2015, el propio Joe Biden se había reunido por intermediación de su hijo con una compañía gasista ucraniana.

De hecho, durante la recta final de las elecciones de ese año, Twitter bloqueó temporalmente la cuenta del New York Post para evitar la aparición de las informaciones del diario sobre el portátil de Hunter Biden. Todo ello, a menos de un mes para las elecciones presidenciales en EEUU.

Las deliberaciones difundidas este sábado cuya filtración se atribuyen en última instancia a Elon Musk han sido publicadas por el periodista Matt Taibbi. «Hilo: LOS ARCHIVOS DE TWITTER!», ha escrito Taibbi en su cuenta, para desgranar a continuación todas las revelaciones sobre la censura.

Elon Musk, que ha retuiteado el hilo de Taibbi con comentarios adicionales durante toda esta pasada noche, ha asegurado que tal filtración sería necesaria «para restaurar la confianza de la gente» en la empresa. «¡Lo que realmente sucedió con la supresión de la historia de Hunter Biden por parte de Twitter se publicará en Twitter a las 5 p.m. ET!», ha publicado.

What really happened with the Hunter Biden story suppression by Twitter will be published on Twitter at 5pm ET!

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022