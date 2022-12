España | «Tuvimos pánico por vernos fuera»

Rodrigo Hernández fue el jugador de la selección española encargado de atender a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Qatar University de Doha, donde España prepara los octavos de final del Mundial que les medirá a Marruecos. El jugador del Manchester City explicó que pasaron un muy mal momento al verse eliminados, pero que ya están recuperados. Además, reconoció la fuerza del combinado marroquí.

Momento del grupo

«Estamos totalmente recuperados. Fue un momento intenso. El equipo salió a ganar, hicimos una buena primera parte y se nos escapó en 10 minutos. Sufrimos el pánico de estar fuera, pero en términos generales hemos hecho merecimientos para estar en la siguiente fase. Era un toque de atención que nos vino muy bien, pero ya estamos recuperados».

Sacar la pelota

«Tenemos una filosofía que nunca cambiamos. No hay que correr riesgos. Luis Enrique no nos pide que salgamos tirando paredes o caños. Las diferencias son muy pequeñas y nos pide que arriesguemos cuando lo tengamos que hacer».

Marruecos

«No hemos analizado, pero les hemos visto durante el Mundial. Ha dejado fuera a equipos como Bélgica. Tiene mucha calidad y a nivel colectivo funcionan muy bien. Va a ser un partido muy duro e igualado. Tendremos que tener un gran día para batirles».

Dudas

«Al final los jugadores aprendemos de los errores. Intentaremos no volver a cometerlos. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar. Ellos estuvieron muy bien y nosotros mal en algunas acciones, pero ya las hemos corregido y no nos conviene cambiar. No asumiremos riesgos, pero sabemos que nuestro juego es ese».

Mensaje de Luis Enrique

«Una vez pasado de fase de igual lo que hayas hecho. Empieza una nueva competición. Tras cada partido siempre hay análisis de lo que se puede mejorar. El otro día fueron 10 minutos de colapso y estamos avisados de que no puede volver a pasar. Lo hemos analizado y Luis Enrique ha sido claro. Estamos felices y con ganas de seguir. Nos enfrentamos a un rival muy complicado, pero tenemos opciones».

Sensaciones tras Japón

«Tenemos el ejemplo de la Eurocopa. Este equipo siempre se levanta. Tras Alemania también hubo un momento agridulce. Al final no hay ninguna selección que haya ganado todo. No había mucho que festejar, pero al día siguiente estábamos limpios y convencidos de dar lo mejor».

Porra

«Nosotros apostamos por nosotros, pero no pensamos más allá. Vamos a centrarnos en Marruecos y ya veremos dónde llegamos».

Central

«Mi rol es el mismo de cualquier central. Empujar desde atrás, sacar bien el balón y ordenar al equipo. Cada jugador tiene sus características. Intento aportar las mías. Los equipos nos plantean partidos con muy pocos espacios y los centrales son importantes».

Momento de la eliminación

«No fue agradable. El seleccionador lo decía, que siempre hemos estado primeros y durante tres minutos fuera. El fútbol es así. No salimos a especular, salimos a ganar. Cuando nos quisimos dar cuenta ya era complicado. Menos mal que cuando vi el marcador estábamos segundos».

Lado del cuadro

«Un paseo no va a ser. Es el que nos merecemos por quedar segundos. Tenemos a Marruecos y nada más. Ha sido el mejor de su grupo y tenemos que estar al cien por cien».

Punto fuerte de España

«Los campeonatos los ganan 26 jugadores. Cada uno tiene sus armas. Siempre lo he dicho, nuestra fuerza es el grupo».

Presión

«No tenemos miedo al fracaso, tenemos ilusión y ganas de seguir. Hemos llegado a octavos de final y ahora tenemos un partido maravilloso por delante. No tenemos miedos».