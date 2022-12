Ganador(a) de primarias podrá cerrar mesa en México/ Rafael Ramírez impactado / Youtuber desnuda Qatar/ Voto obligatorio contra populismo

Saludos lectores, esta es la Carta Semanal que corresponde a esta fecha, espero que la encuentren de su interés,

Braulio Jatar Alonso

GANADOR(A) DE PRIMARIAS PODRÁ DESMONTAR MÉXICO

Desde hace un buen tiempo, los cuatro partidos opositores más votados en las elecciones de 2015, se reparten candidaturas y cargos para todo tipo de puestos. Las primarias van frenar o terminar con este proceso.

Aquellas parlamentarias y su extraordinario triunfo, trajo el primer desencuentro cuando Henry Ramos Allup y Julio Borges no pudieron ponerse acuerdo sobre cuál de los dos, sería el presidente del nuevo congreso

Conforme la letra del convenio firmado previamente, los cargos de la directiva parlamentaria se rotarían entre los partidos con “mayor tamaño”.

En Primero Justicia cuentan los votos con su tarjeta (la más votada), pero en AD lo hacen por el número de parlamentarios electos (+ diputados). Al no ponerse de acuerdo sobre la vara para medir, optaron por consultar entre los legislativos electos. Ramos Allup se hace de la presidencia, varios en la oposición lo observan con recelo.

Esto refleja una oposición con un liderazgo cuestionado por ellos mismos. El presidente interino, es del partido Voluntad Popular, el menos votado de los cuatro primeros, pero las circunstancias lo ubicaron en el cargo que ha representado por varios años, ahora el resto de la oposición muestra igual reserva.

Las primarias son necesarias para actualizar un liderazgo tan cuestionado como sus organizaciones políticas, los resultados posiblemente no serán satisfactorios para los jefes de los partidos, que se han convencido de estar elegidos de forma indefinida… reinan desde siempre.

Si nuestras mediciones vuelven a ser acertadas, María Corina Machado será la ganadora de las primarias, a menos que se produzca un evento catastrófico previo a la fecha. ¿Aceptarán el resultado los caudillos opositores?, ¿le permitirán ser la candidata presidencial?

Independiente de las respuestas al par de preguntas, quien gane las primarias será el auténtico jefe o jefa de la oposición, sin él o ella, no habrá forma de formar una coalición ganadora.

Él o ella será el nuevo representante del país opositor, con la legitimación del voto será quien hable dentro y fuera de Venezuela en representación de la oposición, podrá decidir sobre la mesa de diálogo en México, cambiar sus representantes o simplemente retirarse del proceso, tendrá todas las facultades para decidir el destino del bloque que adversa a Maduro.

RAFAEL RAMIREZ “IMPACTADO”

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española la palabra impactar se define como 1. Causar un choque y 2. Impresionar, desconcertar a causa de un acontecimiento o noticia.

Esta semana Rafael Ramírez, el hombre fuerte del petróleo en la época de “Don Comandante”, fue impactado físicamente y tambien quedó desconcertado emocionalmente, por las acusaciones de María Gabriela Chávez.

LA HISTORIA SIN FIN

En diciembre de 2014 Maduro hace un anuncio:

«El 1ro de Enero de 2015 Venezuela se incorpora al Consejo de Seguridad de la ONU, con la mayor responsabilidad para defender la Paz Mundial. Por eso ha designado al Compañero Rafael Ramírez para que asuma directamente como embajador de nuestra Patria en Nueva York ante la ONU».

Ramírez había sido designado canciller tan solo en septiembre de ese mismo año, tras haber pasado más de diez años al frente del Ministerio de Petróleo y de la petrolera estatal PDVSA.

En mayo de 2014, detienen a 10 militares del 4F por manifestar ante el palacio de Miraflores. Exigen que se cumpla el decreto de Chávez de 2012 que los restablece a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

En febrero de 2015 Rafael Ramírez llega a la ONU cuando los rumores, sobre una candidatura tapada de la hija de Chávez, se hacían gigantes.

Nombres como Rafael Ramírez, Jorge Giordani, Jesús Suárez Chourio, entre otros, se vinculan a la promoción de la nueva líder del chavismo. La presentan como la «Keiko criolla».

Al poco tiempo Maduro ordena a María Gabriela hacer maletas y acompañar a Ramírez en Nueva York. La dupleta funciona bien, y los rumores se trasladan de Venezuela a Estados Unidos.

La inteligencia gubernamental venia haciendo un seguimiento a un movimiento que calificaron de subversivo de exmilitares, que participaron el 4 de febrero en el golpe militar comandado por Chávez, contra el entonces el presidente Carlos Andrés Pérez.

Informaciones en las redes sociales vinculan a Ramírez y otros con la manifestación del 4F a las puertas de Miraflores (2014) y hablan de reuniones en el extranjero, haciendas y lugares remotos dentro de Venezuela con líderes políticos y militares.

Finalmente, Rafael Ramírez es apartado del gobierno de Maduro:

“Debo informar que ayer, 4 de Diciembre de 2017, he renunciado, a solicitud del Presidente de la República, a mi cargo como Embajador Representante Permanente de Venezuela ante la ONU. Se me ha removido por mis opiniones, me mantendré, pase lo que pase, ¡leal al comandante Chávez!”

Maduro había dicho el día anterior que presentaría nuevas pruebas de supuestas “mafias” compuestas por “traidores” dentro de la industria petrolera.

Las fuentes periodísticas reportan que, la verdadera causa de su expulsión es “estar promoviendo una revuelta dentro de los aliados en la izquierda”.

En una entrevista concedida a Venepress en mayo de 2019, Ramírez aseguró que mantenía buenas relaciones con la hija del fallecido mandatario.

Su reciente tuit apoyando a María Gabriela, en medio de la controversia por un vídeo de superhéroes de Lacava, Maduro, Chávez y Maradona, indica que, por lo menos dentro de su mente, las buenas relaciones se mantenían.

«Cuenta con todo mi apoyo en la defensa de la memoria y obra del comandante Chávez, a nosotros nos han perseguido y exiliado por hacerlo, pero él vive en su ejemplo y obra revolucionaria siempre al lado del pueblo. No pueden convertir su imagen en una grotesca mercancía» escribió el exministro en Twitter.

Luego María Gabriela ejecuta el disparo emocional desde el cinto:

“No quiero ni necesito el apoyo de un delincuente como usted. De mi opinión como hija NO se guinde para sus proyectos personales. ¿Defender la memoria de Chávez, USTED? Jajaja por favor!!!”

La respuesta impacta a Ramírez, el cambio de actitud de la heredera lo toma por sorpresa. Lo que sea que produjo el cambio, no es algo que se discutió entre ambos. ¿Qué pasó?, solo podemos especular:

1: – No cumplió con algo prometido a ella o su padre.

2. Una persona muy vinculada o cercana con ella, le suministró información sobre los negocios de Ramírez.

3.- Aprovecha para desvincularse de quien considera un pasivo político.

VOTO OBLIGATORIO VS POPULISMO

Los resultados del plebiscito constitucional en Chile ponen en evidencia, la importancia de hacer del voto un acto obligatorio.

En Venezuela la compra del voto en las zonas populares ha creado un obsceno liderazgo que usa los dineros públicos, para mantener un clientelismo político que financian todo el tiempo necesario y mueven a votar en las jornadas electorales.

En esa macabra ecuación, no se atienden los problemas de la comunidad, por el contrario, se financia una nómina electoral que es convocada junto con familiares y beneficiarios a votar por el peor de las opciones. Con solo un pequeño porcentaje de “votos amarrados” se perpetúan en el cargo.

Contrario a lo que se argumenta, con el voto obligatorio, el populista se queda sin dinero para comprar el 50% del padrón electoral.

Esta semana la Comisión de Constitución del Senado de Chile, aprobó la reforma constitucional que establece la obligatoriedad del voto en los comicios de todo tipo a partir de la enmienda.

Una parlamentaria chilena ha dicho con certeza: “No es (bueno para la democracia) cuando un 30% decide sobre el 70% que no participa, eso con el voto obligatorio no se va a dar más, le hace bien al país, elimina los clientelismos, los populismos que, sin duda, surgen cuando no hay una fuerte cultura cívica”.

YOUTUBER MUESTRA AL QATAR PAUPÉRRIMO

Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, es un youtuber y bloguero mexicano. Su canal es el segundo con más suscriptores en México, detrás de Badabun, así como el séptimo con más suscriptores en el mundo de habla hispana.

Luisito este fin de semana, nos presenta el video que muestra las condiciones precarias en que viven los trabajadores inmigrantes, en un país de derroche y abundancia:

“Platicamos con personas pertenecientes a la clase obrera de Qatar y documentamos un poco de su situación de vida. Escuché algunas historias positivas y otras bastante negativas. Como en todos lados, hay empresas honestas y otras más que siempre buscarán cómo aprovecharse de los más necesitados”

Hasta la próxima entrega,