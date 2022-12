Perú | Ayacucho: Incendian local del Poder Judicial en 2do. día de protestas contra Fiscalía

Incendian local del Poder Judicial por rechazo de liberación de asesinos de joven de 18 años en distrito de Luricocha, en Huanta (Ayacucho)

Grupos de manifestantes indignados, en el segundo día de protestas callejeras, atacaron e incendiaron en la tarde del viernes, el Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y el Módulo Básico de Justicia de Huanta, los dos locales ubicados en puntos distintos de la ciudad huantina.

Los bomberos se vieron obligados a emplearse a fondo para poder controlar el fuego, mientras los vecinos del local de sacaban mangueras y baldes para ayudar a apagar el incendio, a pesar de la poca presión de las tuberías de agua, lo que lo consiguieron horas después, pero el local quedó destruido.

Las protestas comenzaron en la víspera, la población de la comunidad de Aycas, del distrito de Luricocha, en la provincia de Huanta, atacó la sede de la Fiscalía Corporativa Provincial de Huanta y la sede de la dirección de Investigación Criminal de Huanta, tras la liberación por parte de los fiscales de uno de los supuestos autores del asesinato de un joven de 18 años.

Paro de 48 horas

Esta segunda protesta tuvo lugar luego de que el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Huanta decretó un paro de 24 horas en solidaridad con los familiares del estudiante secundario Daniel Quispe (18) y en rechazo de la liberación de uno de los 3 estudiantes, quienes luego de asesinarlo lo enterraron en una casa abandonada.

Los manifestantes se emplazaron a media cuadra de la comisaría de Huanta, donde se encontraba un cordón de seguridad conformado por alrededor de 35 policías. Sin embargo, la población llegó hasta el emplazamiento policial para lanzar piedras e insultos a los agentes. Mientras, otro bando buscaba mantener la calma y exigiendo una protesta pacífica.

Además, debido a los enfrentamientos no se pudo instalar una mesa de diálogo entre las autoridades y la población. La reunión estaba prevista para ser instalada en la Comisaría de Huanta, informó el jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, David Pacheco.

Crimen de escolar

Las protestas se originan tras la muerte de Daniel Quispe Bautista, un escolar de 18 años asesinado presuntamente por tres de sus compañeros de colegio en el distrito de Luricocha, en la ciudad de Huanta.

El hecho ocurrió el 25 de noviembre cuando la víctima salió a beber licor con tres amigos. Los padres de Daniel Quispe acudieron a la comisaría a denunciar la desaparición de su hijo, pero no fueron atendidos adecuadamente porque hablaban quechua y los policías no.

Dos de los presuntos asesinos se encuentra prófugos y el tercero que había sido detenido y confesado el crimen, luego de revelar el lugar donde lo enterraron, solo permaneció detenido por 48 horas y luego fue puesto en libertad por la Fiscalía

Estudiante herido

Luis Huamán Fernández, uno de los cinco heridos registrados durante las protestas violentas del jueves en Huanta, se encuentra grave con diagnóstico reservado y necesita ser trasladado a Lima.

El joven de 21 años, estudiante que se encontraba de visita en Huanta, resultó con una herida en la frente cuando manifestantes saquearon y quemaron la sede de la Fiscalía Corporativa Provincial de Huanta y la sede de la dirección de Investigación Criminal de Huanta.

«Nos han dicho que prácticamente llegó muerto al hospital, que esperemos un poco más para que le demos un adiós a mi hijo, así nos han dicho. Nosotros queremos justicia», señaló su padre Alfredo Huamán.

No participaba en la protesta

La Oficina de Comunicaciones del Hospital Regional de Ayacucho informó que Luis Huamán Fernández presenta un diagnóstico reservado al estar asistido con ventilación mecánica en el área de trauma shock.

«Vino de visita, yo le mandé a comprar autopartes y cuando estaba como transeúnte… él me dice que no estuvo en la protesta, le han dado en la cabeza, en la frente», relató Alfredo Huamán. «Quisiera que me apoyen para trasladarlo a Lima, queremos que nos apoye el Ministerio de Salud por favor», añadió el padre de familia.