¡Ay Dios! Chyno Miranda no se lanzará al agua con su novia

En medio de toda la polémica situación que esta pasando el cantante venezolano Chyno Miranda por su grave estado de salud, el criollo no deja ni un minuto ser protagonista de todos los titulares de noticias faranduleras de todo el país.

Resulta que el pasado viernes 2 de diciembre de 2022, empezó a rumorearse por las redes sociales que el artista busca rehacer su vida amorosa con su nueva novia, la también criolla Astrid Falcón.

Asimismo, según lo comunicó el programa matutino Despierta América, Chyno Miranda estaría «pendiente» de sellar sus votos sentimentales en un matrimonio con Falcón, siendo la mujer encargada de sacar al artista de «Tía Panchita» e ingresarlo en la clínica en donde se encuentra actualmente, «El Cedral».

Pero al parecer el matrimonio no se llevará acabo, pues este sábado 3 de diciembre, la presentadora Kerly Ruíz, en el programa Siéntese quien pueda, se logró comunicar con la novia de Miranda para preguntarle si se lanzan al agua o no. Sorpresa para muchos fue que la joven admitió que no habrá boda, por los momentos.

No obstante, el abogado de madre del artista, presentó de manera escrita una petición para el tribunal noveno civil, advirtiendo que el acto de romance no se podrá llevar acabo, puesto que, el cantante actualmente no se encuentra «saludable» y no podría tomar la decisión hasta que su médico de cabecera lo indique.

«Eso sería actuar al margen de la legalidad y contra el propio procedimiento que ella misma inició, activando todo el aparato procesal, judicial de la República Bolivariana de Venezuela», expresó el abogado.