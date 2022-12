Daniella Navarro confesó si ha montado «cachos» o no

Tras una nueva relación con el actor argentino Nacho Casano, la actriz venezolana Daniella Navarro confesó que le fue infiel a una de sus exparejas.

Sin embargo, la criolla aseguró que actualmente está muy enamorada de su «pechugo», por lo que no le montaría «cachos».

La artista hizo la declaración durante una entrevista con la presentadora de televisión Viviana Gibelli, en el que aceptó públicamente que si engañó a uno de sus exesposos, ique cometió muchos errores que arruinaron su relación.

«QYo no lo digo con orgullo, yo le fui infiel a Carlos Arreaza y se lo dije, y que, si carlitos», expresó Daniella Navarro.

Igualmente, la mujer aprovechó el momento para aclarar que se casó con el hombre sin amor.

“Carlos y yo nos casamos sin amor, fueron patadas de ahogados. Él intentó mucho salvar nuestro matrimonio, pero ya yo estaba alborotada por ahí (…) yo quería que él me dejara… considero que una vez que la mujer se acuesta con otro que no es su marido, ya no existe vuelta atrás”, dijo la caraqueña.