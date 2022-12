Fred McGriff es escogido para el Salón de la Fama

El exjardinero Fred McGriff fue escogido este domingo por el Comité de Jugadores de la Era del Béisbol Contemporáneo para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas.

Fred McGriff had a storied career. Now, the Crime Dog is off to the @baseballhall! pic.twitter.com/oAbytrL5NG

— MLB (@MLB) December 5, 2022