Kate Winslet actúa por primera junto a su hija en «I am Ruth»

Kate Winslet no es una mamá consentidora que mime a sus hijos. La estrella de Titanic, tiene a Mia, de 22 años; a Joe de 18 años y a Bear, de ocho años, y admite que nunca querría que sus hijos pensaran que es normal tener todo lo que puedan desear.

“No quiero que nunca, nunca, piensen que viajar por el mundo y no querer nada es normal. Solía estar aterrorizada de mimarlos demasiado, pero, en realidad, solo se vuelven mimados si tú los mimas, y yo no lo hago’, declaró la actriz a OK Magazine. Kate y su hija mayor Mia Threapleton, protagonizan juntas por primera vez el drama de Channel 4, I am Ruth, y la actriz ganadora del Oscar hizo a un lado su instinto maternal en el set.

Súper mamá y ¿súper poderosa?

“Estamos interpretando personajes, estas personas no somos nosotros y esta no es nuestra historia. Pero, por supuesto, uno no puede evitar recurrir a la experiencia personal aquí y allá, ya sea que se trate de sus propias cosas o algo por lo que haya pasado con un amigo o un miembro de la familia. Fue realmente asombroso lo alarmantemente libres que podíamos ser Mia y yo, algo que no había imaginado”, comentó la actriz sobre compartir créditos con su hija en esta producción.

Kate Winslet comentó que su instinto de cuidar a su hija tuvo que desaparecer porque necesitaba dejarla expuesta y luchando: “Mi instinto protector tuvo que desaparecer porque sabía que tenía que dejarla expuesta, herida y luchando, y eso era bastante difícil”, dijo.

La estrella de 47 años de edad admitió que en realidad nunca pensó en Mia, a quien tuvo con su primer esposo, Jim Threapleton, para hacer el papel de su hija en el episodio de la serie de antología de Dominic Savage.

“Cuando Dominic y yo comenzamos a encaminarnos hacia esta historia de madre e hija, no pensé en absoluto en Mia interpretando a Freya. Creo que porque no estaba presionando por eso ni tratando de manipularlo de ninguna manera, cuando Dominic me dijo: ‘Bueno, ¿quién debería interpretar a Freya?’, De repente dije: ‘Oh, Dios mío, bueno, Mia definitivamente podría hacerlo, pero tendrías que conocerla y tendrías que hablar con ella y ver si sientes que ella puede’, aseguró la actriz.

Kate Winslet reveló previamente que siempre sospechó que su hija seguiría sus pasos .

“Efectivamente, hace un par de años, se dio la vuelta y dijo: ‘Creo que me gustaría intentarlo’. Lo que ha sido realmente genial para ella es que tiene un apellido diferente, por lo que ese trabajo inicial [en Shadows] pasó desapercibida”, afirmó la actriz.

Con información de Quien.com