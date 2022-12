Perú | Confirman pago de coimas a congresistas

EMPRESARIA REVELA QUE DIO UN MILLÓN DE SOLES PARA COMPRA DE VOTOS CONTRA VACANCIA

Sada Goray, empresaria del sector inmobiliario y ex gerenta de la empresa MarkaGroup, reveló que entregó S/4 millones a Salatiel Marrufo, cuando éste se desempeñaba como jefe de asesores del Ministerio de Vivienda (MVCS). Asimismo, que dio un soborno de un milón de soles para pagar a congresistas que votaran en contra de la vacancia presidencial.

Goray relató que Marrufo le solicitó S/1 millón, a inicios de diciembre del 2021, para realizar pagos a congresistas y así evitar que se apruebe la primera moción de vacancia presidencial.

Indicó que cada congresista recibió 50 mil soles. Sin embargo, la empresaria señaló que no sabía a qué congresistas se les entregó el dinero solicitado por Marrufo.

«Me dijo que tenía que conseguirle un millón de soles. Ese millón de soles fue destinado para pagar el voto de los congresistas porque se venía la vacancia en esos días. Le entregué el millón el día 6 de diciembre», relató.

Asimismo, reveló que los otros 4 millones fueron un «pedido del presidente» Pedro Castillo y habría sido destinado para «armar unas bolsas» y para el pago de «una planilla para el presidente y sus hermanos». Indicó que también le solicitaron dar 20 mil dólares para la compra de un auto para uno d ellos sobrinos de Castillo.

«Lo que siempre me repitió durante todo este tiempo es que si estaba con ellos ‘todo te va a ir bien, sino todo te va a ir mal’, dijo.

«Como habíamos quedado en un pago por partes, yo le di primero S/ 200 mil y pensé que se iba a olvidar de mí. Pero me llamaba y ya conocía mi casa. Fue terrible (…) Yo tenía miedo y mi mayor preocupación era mi familia», indicó.

La empresaria señaló que llegó a cumplir con la entrega de los S/ 4 millones, que fueron entregados a través de una persona designada por Marrufo, «pero después ya hice entregas directas, porque los pagos han sido hasta los meses de junio y julio» de este año. En total, según su testimonio, fueron 7 entregas de dinero. Pero no habría sido la única cifra solicitada por el jefe de asesores del MVCS.

La empresaria indicó que ya se encuentra colaborando con la justicia y que está dándole a la Fiscalía «toda la información que necesiten».