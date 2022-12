Banda «Los Sanguinarios» decapita a un hombre con prontuario policial

1504302

Miranda.- A las doce de la medianoche del 3 de diciembre, dos hombres armados irrumpieron en la casa de Kennedy Enrique Ramos Cisneros, de 31 años, y se lo llevaron a la fuerza. Cuando amaneció, sus familiares comenzaron a buscarlo y lo encontraron decapitado en una zona boscosa.

El hecho ocurrió en el sector La Ceiba de Santa Lucía, municipio Paz Castillo del estado Miranda. La policía responsabiliza del crimen a dos individuos conocidos con los alias «el Gordo» y «el Abraham». Ambos son integrantes de la banda «Los Sanguinarios», también conocida como «Los Salvajes». «El Gordo» es el líder de la organización.

Una comisión del Eje contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Valles del Tuy, levantó el cadáver e inició las averiguaciones del caso.

Solicitado

De acuerdo con el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), Kennedy Enrique Ramos Cisneros estaba solicitado por el Juzgado Décimo Segundo de Juicio del estado Aragua, según oficio 3017, de fecha 30-10-2017, por el delito de drogas.

Ramos Cisneros, además, tenía registros por el delito de comercio de estupefacientes, según el expediente I-940-772, de fecha 27-07-2012, y era investigado en la requisitoria K-15-0341-00573, de fecha 18-10-2015, por el delito de violencia y resistencia a la autoridad.

Este hombre también aparece mencionado en el expediente 2344307, de fecha 20/10/2015, por homicidio agravado y por el delito de robo de vehículo automotor en el 2312158, de fecha 11-09-2015. Los casos eran llevados por el Cicpc de Villa de Cura y de los Valles del Tuy.

Extorsiones y amenazas de «Los Sanguinarios»

La banda «Los Sanguinarios» opera en los sectores San Juan, El Limón y Colinas de Soapire, así como en las comunidades Los Tubos, El Progreso, La Arenera, Santa Eduviges, Los Olivos Norte y Sur de Santa Lucía.

Los integrantes de esta organización tienen por costumbre desmembrar a sus víctimas. El 27 de octubre de 2022, «el Gordo» amenazó al alcalde de Paz Castillo, Víctor Julio González, con ataques con granadas y asesinar a sangre fría a personas inocentes, entre ellas, a niños, si no cesaban las acciones policiales.

Luego, el 16 de noviembre, estaba exigiendo dinero a los comerciantes del sector Alto de Soapire en el municipio Paz Castillo, Valles del Tuy, estado Miranda, para comprar bombas, fusiles y una tanqueta, señaló a través de audios difundidos por WhatsApp.

“Si ustedes no cooperan, les vamos a zumbar un bombazo. Yo no creo en nadie. No me interesa lo que ustedes vayan a pensar. Los tenemos ubicados. Ya les hicimos un seguimiento a todos. Y ya conseguí los números. Tenemos ubicadas a las familias y no vamos a llegar a ese extremo, mi gente”. Esto fue parte de sus amenazas.

Equipo de CorresponsalesSucesos

