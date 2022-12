Christian Chávez revela la razón por la que se separó RBD

Luego de varios años de que se dio a conocer la noticia de que el elenco de RBD anunciaba su separación, el pasado domingo 4 de diciembre de 2022, los integrantes del grupo soltaron la «sopa» al hablar la razón por la que cada quien tomó su rumbo.

Entre los internautas, existan ciertas especulaciones quienes afirmaban que el grupo se separó por problemas entre ellos, además de varias teorías. Es por eso, que el pasado domingo el actor mexicano Christian Chávez contó pro primera vez la razón de toda este suspenso.

Asimismo, Chávez habló libremente en una entrevista en el canal de YouTube del también mexicano Yordi Rosado.

«Era muy desgastante, ahí empezaron los primeros chispazos de ansiedad, cuando te vuelves mundialmente famoso y ya no tienes tiempo para descansar. Pero el tiempo te lo va cobrando, entonces empieza la ansiedad que a cada uno nos empezó a golpear de manera distinta», expresó.

Por su parte, el actor aprovechó la oportunidad de de revelar ciertas cosas que dejó a su fanaticada boca abierta. «Nos hicieron firmar un contrato donde nos dijeron que van a ganar tal, entonces, obviamente, cuando empezamos decíamos ‘¡wow!’, pero nunca pensamos que íbamos a llenar el Coliseo de Los Ángeles. Nos aplicaron la de ‘son los personajes de la novela Rebelde, no son ustedes, son personajes de la novela, no son ustedes. Tienen la corbata, entonces eres el personaje de la novela, no eres tú», concluyó Christian.