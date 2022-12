Daniella Navarro rompe en llanto y se confiesa “Yo le fui infiel a mi esposo” (Video)

La actriz venezolana Daniella Navarro confesó que una vez le fue infiel a una de sus parejas, aunque no es su actual novio Nacho Casano de quien confesó estar muy enamorada.

Recientemente en una entrevista con la presentadora de televisión venezolana Viviana Gibelli, la conocida actriz y ex participante del reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos, se abrió sobre sus temas personales en una entrevista e incluso reveló que llegó a serle infiel a uno de sus ex esposos, arruinando su relación de pareja.

En este caso, la actriz quien tiene una hija producto de su relación con su ex el pelotero Ugueth Urbina, reveló a Gibelli que cometió una infidelidad en su primer matrimonio con el actor venezolano Carlos Arreaza con quien salió en 2006, expresando «Yo no lo digo con orgullo, yo le fui infiel a Carlos Arreaza y se lo dije, y que, si carlitos».

Asimismo, aunque la entrevista completa saldrá este domingo a las 7 de la noche, no es la primera vez que Navarro se confiesa sobre este tema, del cual anteriormente había revelado “Carlos y yo nos casamos sin amor, fueron patadas de ahogados. Él intentó mucho salvar nuestro matrimonio, pero ya yo estaba alborotada por ahí (…) yo quería que él me dejara… considero que una vez que la mujer se acuesta con otro que no es su marido, ya no existe vuelta atrás”.

Finalmente, no se sabe si Arreaza perdonó a Navarro por este impasse o si luego de tantos años aún el actor no le ha perdonado.

Daniella Navarro revela que le fue infiel a Carlos Arreaza pic.twitter.com/3oo59iRKwu — GossipVzla (@ChismeDeFamosos) December 4, 2022

