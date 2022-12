EEUU | Destacan que la nueva designación de TPS beneficia hasta 100.000 haitianos

Activistas a favor de los inmigrantes haitianos en EE.UU. destacaron este martes que la reciente extensión del Estatus de Protección Temporal y la nueva designación del mismo a favor de los nacionales de ese país caribeño beneficiará hasta unas 100.000 personas.

El lunes, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dio a conocer la extensión por 18 meses de este programa para los haitianos, que iba a vencer el 4 de febrero de 2023 y ahora se prorroga hasta el 3 de agosto de 2024, en vista de las «condiciones extraordinarias y temporales» que se dan en el país caribeño.

Asimismo, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, volvió a designar a Haití como país beneficiario del TPS, lo que permite a los ciudadanos de ese territorio que residían en EEUU a fecha 6 de noviembre de 2022 solicitar el TPS hasta el 3 de agosto de 2024.

El grupo comunitario haitiano FANM saludó hoy la medida del Gobierno de EE.UU., que beneficiará a 100.000 haitianos que llegaron a EE.UU. después del 29 de julio de 2021, según estimó.

We are providing much-needed humanitarian relief to Haitian nationals already present in the United States.

