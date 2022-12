Guaidó dice que el 5 de enero de 2023 se instalará el Parlamento de 2015

El líder opositor Juan Guaidó aseguró que el 5 de enero de 2023 se instalará la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora y que como figura simbólica ya no tiene el peso político de antes.

“Hoy les digo que el 5 de enero se va a instalar un Parlamento nacional, los diputados de la AN de 2015 no se van a ir a sus casas. El 5 de enero de 2023 se va a instalar y se tiene que instalar una Asamblea Nacional”, dijo, según declaraciones recogidas por su página web.

“Se ha hablado del gobierno interino, de la presidencia encargada, que si continúan, que si no. Como si fuera una decisión de uno, dos o tres. Como si no fuera una institución que estamos defendiendo para enfrentar a una dictadura”, agregó.

Afirmó que los legisladores electos en 2015 van a defender a los venezolanos pues, subrayó, “las herramientas de lucha no se entregan”.

“Juan Guaidó y los diputados de 2015 no se van a rendir, jamás le van entregar a una dictadura ni un ápice de reconocimiento. Mi compromiso es con ustedes (venezolanos), mi determinación es con la libertad de Venezuela y mi foco es ver democrático un país que no se ha rendido y no lo hará”, expresó durante un encuentro a propósito del aniversario de Voluntad Popular.