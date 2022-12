México | Xóchitl Gálvez pide espacio en la “mañanera” de AMLO

La senadora panista, Xóchitl Gálvez Ruiz solicitó formalmente al Presidente Andrés Manuel López Obrador un espacio en su conferencia prensa para aclarar su postura sobre los programas sociales.

“Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido de que se eliminen los programas sociales”, señala en la carta entregada en Palacio Nacional.

Solicité al Presidente asistir mañana a su conferencia matutina para aclarar mi postura respecto a programas sociales. Sigo a la espera de respuesta. pic.twitter.com/f1bWHXVl2Q — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) December 6, 2022

La legisladora senadora Xóchitl Gálvez le recordó al primer mandatario que ella votó a favor de las reformas al artículo 4 para elevar los programas sociales a rango constitucional.