Muere la actriz estadounidense Kirstie Alley

«A todos nuestros amigos, a lo largo y ancho del mundo: Nos entristece informaros de que nuestra increíble, feroz y cariñosa madre ha fallecido tras una batalla contra el cáncer, descubierto recientemente», esgrime un comunicado difundido por los hijos de la actriz en las redes sociales. «Estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con gran fortaleza, dejándonos con certeza de su interminable alegría de vivir y las aventuras que le esperan. Tan emblemática como en la pantalla, fue incluso una mejor madre y abuela», han afirmado sus familiares.

Alley, ganadora de un Globo de Oro y un Emmy por su papel en ‘Cheers’, ganó un segundo Emmy en 1994 por su papel de Sally Goodson en «La madre de David», donde interpretó una madre que cría sola a un hijo autista. Asimismo, la actriz también es conocida por su interpretación en ‘Mira quién habla’. Además, entre sus papeles en muchas otras películas y series a lo largo de los años figuran ‘Star Trek II: La ira de Kha’ y ‘Dancing With the Stars’.

Kirstie Alley también protagonizó la comedia romántica de 1989 Hello Mommy Here Baby , así como sus dos secuelas, junto a John Travolta. Travolta ha rendido homenaje a la actriz el lunes por la noche, publicando una foto de Kristie Alley cuando era joven en Instagram. «Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido», dijo John Travolta. “Te amo Kirstie. Sé que nos volveremos a ver”.

