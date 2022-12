▷ Blanca Rosa Mármol: ¿Qué hace la oposición en Mexico si los logros han sido para Maduro? #7Dic

La doctora Blanca Rosa Mármol, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, docente universitaria, escritora y analista política, tiene serias observaciones acerca de la representación de la oposición en la mesa de negociaciones que se ha instalado en México, supuestamente, para debatir la situación de nuestro país.

¿Qué hace la oposición en México si los logros han sido para Nicolás Maduro?, se pregunta la profesional del Derecho al hacer referencia a lo expuesto por Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien ha afirmado que la propuesta integral que se han hecho en aquel país es la llevada por la delegación encabezada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

Si la propuesta integral es la única que se ha presentado, da la impresión de que es lo único que se está o estará analizando, expuso. Al parecer, la oposición lo que hará es aprobarla y conformarse con eso, y nada más.

En realidad, lo que uno ve desde afuera es que los logros no son para la oposición sino para el régimen, porque Maduro logró que el gobierno de Joe Biden liberara a Franqui Flores y Efrain Campo Flores, sobrinos de Cilia Flores, detenidos en 2015 por la DEA y condenados a 18 años por un tribunal de Nueva York, en un acuerdo político; y la venta de petróleo, a pesar de las sanciones que pesan sobre Pdvsa, asi como otras operaciones para la actividad petrolera.

Pero, la oposición nada ha logrado, ni siquiera la libertad de los presos políticos, cuyas condiciones son críticas.

Hay un detalle que se debe tomar en cuenta: quienes se presentan como representantes de la oposición se autodesignaron, porque nadie los escogió.

No se ve progresos de verdad que nos hagan pensar que vamos a recuperar la democracia y que vamos a salir de esta dictadura.

Por otra parte, la doctora Blanca Rosa Mármol considera como un cinismo absoluto, que corrobora lo que es este régimen en general, es la incorporación de la modelo Camila Fabri, esposa del empresario colombiano Alex Saab, en la mesa de las conversaciones porque se trata de una persona que no puede estar en esa delegación porque no tiene representación oficial alguna y, además, es extraña a lo que se debe hablar en una negociación.

Bueno, ya se sabe que el mandatario nacional no reúne los requisitos para ser presente, porque en el menor de los casos tiene doble nacionalidad y en el peor, no es venezolano, manifestó. Y eso todo el mundo lo sabe. La Asamblea Nacional en su momento se negó a analizar el caso y desestimó todo lo que nosotros hicimos para que el asunto se esclareciera. Esta es una continuación de lo mismo, porque la señora de Saab es de otra nacionalidad distinta a la venezolana. Y el esposo de ella no es ningún diplomático. Su presencia en México está relacionada con buscar la libertad del mencionado empresario como ya ocurrió con los sobrinos de la señora Flores.

Y otro detalle que ha traido esta llamada negociación es que Maduro está pidiendo el cese de sanciones para que haya elecciones libres en Venezuela.

Eso es como querer decir: “Aquí elecciones si lo decido yo”, comentó. Pero, las elecciones son un derecho nuestro y es lo que dice la Constitución, no una concesión que pueda hacer Maduro.

