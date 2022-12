▷ Doctor Miguel Soto: A Maduro nada le importa Venezuela y mucho menos las negociaciones #7Dic

Desde el momento en que Nicolás Maduro quiso incorporar a Alex Saab como delegado a las conversaciones con la oposición en México y, luego, en un arrebato de furia las suspendió porque se desconoció la condición de diplomático que no tenía el mencionado individuo, es porque lo que buscaba claramente era la libertad del empresario colombiano, expuso el doctor Miguel Soto, profesional del Derecho, quien ha venido siguiendo el caso y emitiendo opiniones al respecto.

Ahora cuando tiene incorporada a la esposa de Saab, la modelo italiana Camila Fabri, que tampoco tiene condición diplomática y, además, es ciudadana italiana con órden de aprehensión por el gobierno de su país, Maduro lo que pretende es seguir insistiendo en la liberación del colombiano, apresado en Cabo Verde y preso en los Estados Unidos por delitos que venía investigado la justicia estadounidense con la cual, según ha trascendido, tenía ya conversaciones desde hacía cierto tiempo para aminorar su condena.

La oposición que ha aceptado hablar con el régimen de Maduro, al parecer, peca de ingenuidad por no utilizar otro término, ya que al mandatario nada le importa Venezuela y mucho menos unas conversaciones, ya que si ha manifestado querer dialogar es para que se le reconozca como presidente de Venezuela y no como ha sido considerado por los Estados Unidos, Canadá, la Comunidad Europea y otros países en el mundo: un gobernante autoritario, violador de los Derechos Humanos y cuyo régimen está siendo investigado por delitos de lesa humanidad, además de haber ocasionado una de las peores crisis en el mundo que ha obligado a más de siete millones de personas a dejar su país en busca de mínimas condiciones para vivir, porque en Venezuela no existen.

El mensaje que está enviando es muy malo: No le importa Venezuela, tampoco la democracia, ni la situación económica de la gente, ni mucho menos la salud de la población, ni tampoco la educación de niños y jóvenes.

Ese mensaje está dirigido a los chavistas para que entiendan que este es régimen fuerte, abusador, criminal, que impone cosas que no se pueden hacer, adicionó. Lo que está diciendo es que hace lo que se le antoja y que es indetenible.

Si nos referimos a las llamadas conversaciones, porque ya se ha anunciado que la propuesta que será expuesta es la de Maduro, éste puede nombrar como sus delegados a quien él quiera, como ha ocurrido. Pero, la designación de la esposa de Saab no tiene sentido alguno.

Esa señora no es venezolana, no tiene condición de dirigente política, no es diplomática, ni siquiera es parte del régimen, ni siquiera tiene formación para hablar como negociadora, ni tampoco lo hará. Ella no sabe nada de eso.

Evidentemente, su presencia en esa mesa es la más clara demostración de que Maduro no tiene interés en llegar a ningún acuerdo con la oposición, ni mucho menos en cambiar su política que ha destruido al país, sino en fingir. Y seguirá fingiendo porque eso le ha permitido mantenerse en el poder, aprovechando la debilidad de la oposición.

El gobierno, definitivamente, no va a negociar nada, afirmo el doctor Soto. Lo que sí va es a demostrar que juega con la oposición y hasta la ha vapuleado cuando ha dicho que solo habrá elecciones libres si eliminan las sanciones, como si éstas hubieran sido impuestas por los que han aceptado sentarse, allá en México, para escuchar lo que dirá Jorge Rodríguez, que es la voz de Maduro.

Este régimen no esconde sus estrategias y las lleva más allá del país, dijo el doctor Soto. Es por ello que como a Maduro no interesa Venezuela, ni negociaciones, ni los problemas de la gente, entonces, tenemos los demócratas que fijarnos en el ejemplo que dio Barinas: arrear contra las dificultades.

En Barinas no se hicieron elecciones libres, pero la oposición pudo ganar porque se unió y porque el pueblo salió a enfrentar con el voto al régimen, y lo logró, enfatizó. Eso es lo que nos corresponde hacer al resto de los venezolanos ahora cuando sean convocadas las elecciones. Y así Maduro no podrá burlarse más de la oposición, ni del pueblo.

