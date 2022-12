EEUU | Un hombre es detenido en Florida por abusar sexualmente de un perro

Un hombre identificado como Chad Mason fue detenido en Clearwater, una ciudad de la costa oeste del estado de Florida, acusado, entre otros cargos, de «bestialismo» tras abusar sexualmente de un perro, según informó el Departamento de Policía de la localidad.

La Policía detalla en su cuenta de Facebook el arresto de Mason, de 36 años, según indican este martes medios locales, quien fue detenido por los cargos de abuso sexual de animales, exhibicionismo lascivo, dos por exposición de órganos sexuales, conducta delictiva y comportamiento delictivo en un lugar de culto religioso.

Según indica la Policía, Mason acabó detenido al ser sorprendido mientras realizaba actos de bestialismo cerca de un complejo de apartamentos ubicado en McMullen Booth Road la noche del domingo.

El relato policial señala que Mason fue visto cuando abusaba sexualmente de un perro, momento en el que fue confrontado por una persona que pasaba por la zona y observó la conducta del individuo.

Chad Mason faces multiple charges, including sexual activity involving animals, after he was seen having sex with a dog at an apartment complex on McMullen Booth Road. He then fled into a nearby church and wreaked havoc there as well, before also trying to steal a car. pic.twitter.com/YwPNTXEBiw

— Clearwater Police Department (@myclearwaterPD) December 5, 2022