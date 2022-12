España | no se entrena con los suplentes tras el triunfo de Portugal

Un día en el que en Portugal todo debían ser sonrisas y los focos puestos en el partidazo que se marcó su selección ante Suiza para clasificar a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, de nuevo Cristiano Ronaldo es el protagonista. El delantero luso fue suplente ayer en partido ante los suizos, para bombazo mundial, y hoy, que tendría que haber entrenado con el grupo de jugadores que fueron suplentes, CR7 no estuvo presente.

Cristiano Ronaldo no para de estar en el foco y no precisamente por lo estrictamente relacionado con el fútbol, con su fútbol. Este miércoles, con el billete sacado para los cuartos de final y una de las ocho mejores selecciones del momento, Portugal volvía al tajo para comenzar a preparar ya su duelo ante Marruecos, que eliminó a España horas antes de su partido. Fernando Santos tenía preparado un entrenamiento a alto nivel para los futbolistas que iniciaron el partido entre el listado de suplentes como lo fue CR7, pero éste no entrenó con ellos.

Cristiano se quedó en el gimnasio junto con los 11 jugadores que fueron titulares ante Suiza. Desde la concentración portuguesa se destaca que el delantero no sufrió ninguna molestias durante los algo más de 20 minutos que estuvo sobre el césped ante los suizos. Saltó al campo en el 73′ sustituyendo a un Joao Félix que fue determinante a nivel ofensivo. El luso tuvo oportunidades, marcó en fuera de juego pero no logró su siempre ansiado gol.

El seleccionador Fernando Santos optó por dar la titularidad a Gonçalo Ramos en lugar de a Cristiano Ronaldo y su apuesta salió realmente bien. Gonçalo fue determinante para destrozar a Suiza, fue autor de tres goles y una asistencia y siempre generó peligro cuando estuvo cerca del área. Fue la referencia ofensiva y se asoció muy bien con sus compañeros en todo momento, una de las gratas sorpresas de estos octavos de final.

La retransmisión filmó a Cristiano Ronaldo durante muchos momentos del partido cuando éste aún no había ingresado al campo y siempre se mostró sonriente, disfrutando del juego de sus compañeros y celebrando con alegría los goles que estaba logrando Portugal. Cuando saltó al campo tuvo sus oportunidades pero no estuvo fino. Con su suplencia, Fernando Santos puso fin a una racha de 31 partidos consecutivos del luso como titular en los grandes torneos, Eurocopa y Mundial, precisamente desde la Euro de 2008 que conquistaría España, precisamente ante Suiza.

Cristiano ha estado repetidamente en el foco durante todo este Mundial. En el arranque de la cita mundialista, su ruptura de relaciones con el Manchester United convirtió en un circo la concentración y generó tensión con su compañero de equipo y selección Bruno Fernandes. Su gesto tras ser sustituido en el último partido de la fase de grupo y sobre lo que reaccionó Fernando Santos primero en rueda de prensa y después dejándole en el banquillo ante Suiza, generó también que su pareja Georgina Rodríguez pusiera un desafortunado tweet en sus redes. Lío tras lío con CR7…