José Guerra ante la depreciación de la moneda: lo adecuado sería dejar flotar el bolívar

El economista y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) José Guerra, se refirió a la depreciación del bolívar en lo que va de diciembre de 2022.

“El colapso del bolívar. Hoy 7 de diciembre el dólar está a 15 bolívares, eso significa una depreciación de 15% con respecto al cierre del mes de octubre, la mayor depreciación del bolívar por lo menos en dos años”, señaló.

En ese sentido, el también profesor universitario destacó que “hoy no hay manera de estabilizar la tasa de cambio, el bolívar no sirve como moneda (…) Lo adecuado en estas circunstancias es dejar que el bolívar flote y que el BCV no siga quemando reservas internacionales”, explicó.