Los premios Musa 2022 se arrodillan ante la música urbana chilena

La música urbana chilena selló un año de oro en la cuarta edición de los Premios Musa 2022 celebrada este domingo en Santiago de Chile. Los grandes representantes del género fueron el chileno de ascendencia angoleña Polimá Westcoast, galardonado como artista del año; Pailita, el mejor artista urbano; Young Cister triunfó en la categoría de álbum del año por Lo más chulo de tu insta y de video clip por La Terapia; y Stanley en la de artista proyección. La única premiación musical en el país sudamericano donde la gente escoge a los ganadores por votación abierta también reconoció al rey del fenómeno, Bad Bunny, quien -sin estar presente en la ceremonia- se llevó el premio a mejor artista internacional latino. Sus canciones Ojitos Lindos y Efecto también triunfaron en las categorías de colaboración internacional y canción internacional del año.

El reconocimiento del público por los artistas urbanos chilenos llega días después de que Spotify revelara el significativo salto que experimentó la música local entre las escuchadas de los usuarios este año. “La consolidación de la escena urbana y colaboraciones entre artistas, sin duda que se vio reflejado en el volumen de escuchas. Según los datos comparativos con el año anterior, Chile experimentó un alza en el consumo de música nacional de un 67% respecto a 2021″, informó la plataforma. Y este jueves los seguidores pudieron reconocerlos en la ceremonia de los premios Musa, celebrada en el Teatro Municipal de Las Condes. La canción Ultra Solo se llevó el premio a mejor colaboración del año, de Polimá Westcoast y Pailita.

En el plano internacional, el público escogió como su single favorito As It Was, de Harry Styles, quien se presentó en Chile un par de días atrás como parte de su gira Love on Tour. Por su parte, el votantes eligieron a Coldplay como el artista internacional anglo del año.

A pesar de la devoción a lo urbano, la noche también celebró otros géneros. La artista pop del año cayó en manos de la chilena Denise Rosenthal y el de rock, para Plumas. También hubo un homenaje a Beto Cuevas, el ex vocalista y líder de la banda de rock y pop La Ley, quien recibió el Premio a la Trayectoria.

El Pais