Padre de niña muerta en la frontera: no ha empezado la investigación

Este 6 de diciembre, el padre de la niña de 5 años, que murió en la frontera colombo-venezolana al no poder cruzar para recibir un tratamiento médico, Jhonatan Pernía, denunció que las autoridades no han iniciado la investigación para establecer quiénes son los responsables

Táchira.- Seis días han transcurrido desde que murió la niña Michelle en la frontera de Venezuela con Colombia, a través del puente Unión, en el sector Boca de Grita, en el municipio García de Hevia, al norte del Táchira. Tras el fallecimiento de la pequeña por no haber podido cruzar el puente en ambulancia, el padre denunció que ninguna autoridad inició la investigación formal sobre lo sucedido.

La madrugada del 30 de noviembre, la familia de la niña intentó cruzar a Colombia en una ambulancia para atender la complicación por neumonía que presentaba. Al requerir obligatoriamente oxígeno, murió cuando fue desconectada para pasar el puente a bordo de una carretilla, luego de que la Guardia Nacional les indicara que no tenían autorización para transitar por allí.

Pero, aunque ya pasaron seis días, ninguna autoridad local o regional ha establecido contacto con él o con su esposa. Pese a que el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, pidió que se investigara la situación, no ha sido así. La familia esperaba incluso recibir ayuda económica del estado debido a que es de bajos recursos y asegura que “los militares son responsables”.

“Nadie. Ni de alcaldía, ni de fiscalía, ni de tribunales me han llamado. Ni a la mamá de Michelle Saraí. No ha empezado la investigación. Es como si uno no existiera. A nosotros los pobres nos tratan como si nosotros fuésemos para ellos una basura. Ni ayuda, ni investigación, hay todavía”, dijo Jhonatan Pernía, padre de la niña.

El hombre, que se dedica a reparar cauchos, y su esposa, ama de casa, no tienen recursos para cancelar todo lo que deben por concepto de costos fúnebres. El gasto fue de 1.300.000 pesos, que equivalen aproximadamente a 270 dólares. Hasta el momento han logrado pagar 250.000 pesos, es decir, 53 dólares.

“Hay días en que yo hago dos mil pesos, eso no me alcanza, pero ni para una harina. Los días buenos logro para un cartón de huevos, si acaso. Lo que hemos cancelado es con puras donaciones, pero de resto no tenemos nada para dar. Y la funeraria nos dio 15 días para pagar o cobran intereses, todo es complicado”, explicó Pernía.

Con información de El Pitazo

