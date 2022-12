Venezuela completó cuerpo técnico para el Clásico Mundial de Béisbol

La Federación Venezolana de Beisbol anunció el martes por la tarde el cuerpo técnico que acompañará al mánager Omar López en la selección de Venezuela, que participará en el próximo Clásico Mundial de Béisbol (CMB).

Carlos Mendoza será el coach de banca, en tanto que Iván Arteaga y Rodolfo Hernández fungirán como instructores de pitcheo y bateo, respectivamente; Luis Ramírez fue nombrado coach de bullpen, mientras que Rouglas Odor estará en primera base y Ramón Borrego en tercera.

Después de una pausa de seis años, el CMB regresará en marzo de 2023 por primera vez desde 2017, luego que el torneo planificado para 2021 se pospusiera debido a la pandemia de Covid-19. Será la quinta edición del evento, que se inició en 2006.

En esta ocasión el número de equipos se amplió de 16 a 20. Los otros cuatro consiguieron sus cupos vía fase eliminatoria.

Venezuela, sexta en el ranking de la WBSC, fue alineada en el Grupo D, con sede en Miami, junto con República Dominica, Puerto Rico, Israel y Nicaragua, que se ganó su inclusión en la fase clasificatoria.

Entre los peloteros que han anunciado su intención de formar parte del equipo se cuentan Miguel Cabrera, José Altuve, Salvador Pérez, Luis Arráez y Andrés Giménez.

¡BIENVENIDO! 🇻🇪

•

Oficialmente Carlos Mendoza será el coach de banca del #TeamBeisbolVE para el #WorldBaseballClassic

•

Officialy announced Carlos Mendoza as the bench coach

— Team Beisbol Venezuela (@TeamBeisbolVe) December 6, 2022

¡BIENVENIDO! 🇻🇪

•

Oficialmente Rouglas Odor será el coach de 1B del #TeamBeisbolVE para el #WorldBaseballClassic

•

Officialy announced Rouglas Odor as the 1B coach

— Team Beisbol Venezuela (@TeamBeisbolVe) December 6, 2022

¡BIENVENIDO! 🇻🇪

•

Oficialmente Ramón Borrego será el coach de 3B del #TeamBeisbolVE para el #WorldBaseballClassic

•

Officialy announced Ramón Borrego as the 3B coach

— Team Beisbol Venezuela (@TeamBeisbolVe) December 6, 2022

El CMB contará con cuatro grupos de cinco equipos, en el que los dos mejores de la primera ronda avanzarán a los cuartos de final, de los cuales sobrevivirán los cuatro que disputarán el campeonato.

La quinta edición del evento se disputará desde el 9 hasta el 21 de marzo de 2023, con el loanDepot Park de Miami como sede del encuentro final. Restan 91 días para el evento.