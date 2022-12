El Banco Central chileno proyecta recesión para 2023 y una inflación mayor a la esperada

Ha sido un miércoles de noticias poco auspiciosas para la economía chilena. La inflación subió un 1% en noviembre, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) dado a conocer esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Es un alza por sobre lo esperado por el mercado porque, de acuerdo a la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, el alza del costo de la vida en el penúltimo mes del año llegaría al 0,4%. En paralelo, el organismo emisor dio a conocer su Informe de Política Monetaria (IpoM) de diciembre, donde proyecta que Chile enfrentará en 2023 una recesión de mayor profundidad que la esperada en septiembre pasado. Si hace tres meses el Banco Central estimaba que el PIB caería entre el 1,5% y 0,5%, en este informe se indica que podría ubicarse en el rango de 1,75% a 0,75%.

El ministro de Hacienda, el socialista Mario Marcel, ha reaccionado al sorpresivo IPC: “La inflación va a ir bajando, más allá de los vaivenes de un mes a otro”, aseguró el economista, en referencia a lo que había ocurrido el mes anterior, donde la inflación sufrió una moderación. El ministro aceptó que se trata de una noticia negativa, pero recalcó que “está dentro de los márgenes de volatilidad en los que se mueve el IPC”.

Para Marcel, que fue presidente del Banco Central antes de entrar al Gobierno de Gabriel Boric, “esta cifra nos recuerda que la inflación no ha desaparecido, que nos queda mucho tiempo por recorrer, no se puede bajar la guardia y tenemos que seguir monitoreando y tomando las medidas necesarias”. Entre las causas, explicó, está la caída de la demanda interna y el consumo, que seguirán vigentes en 2023, aunque espera que el próximo año la inflación anual esté en torno al 4%, como apunta la meta del organismo emisor. “Sigue siendo válida, pero no hay que bajar la guardia”, aseguró.

Con la nueva información disponible, la inflación de los últimos 12 meses llega a un 13,3%, lo que representa una cifra alta para un país como Chile que desde el retorno a la democracia en 1990 controló exitosamente el alza del costo de la vida. De acuerdo al informe del Banco Central, este año se crecerá por sobre lo previsto –un 2,4%–, pero la recesión de 2023 impactará en el crecimiento de 2024: si en septiembre se proyectaba que en 2024 se crecería entre 2,25% y un 3,25%, se ha bajado a estimaciones de entre un 2% y 3%.

}El IpoM de diciembre indica, adicionalmente, que el cuadro de recesión estará marcado por una inflación anual mayor a la esperada, con un promedio de un 6,6%. “Esta revisión considera la sorpresa acumulada en los últimos meses y un tipo de cambio real que descenderá más lentamente a lo largo del horizonte de proyección”, asegura el Banco Central.

De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el alza de la inflación de noviembre se explica por el aumento del precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas –pan, cereales, frutas–, junto con la subida del transporte. Para el ministro de Economía, Nicolás Grau, los datos mensuales de la inflación recuerdan que controlarla “será un proceso que tomará tiempo”.

Respecto del PIB tendencial de la economía chilena ­–el crecimiento de la capacidad productiva de un país en ausencia de perturbaciones transitorias–, el Banco Central lo revisó a la baja, ubicándolo en un 2,1% para el período 2023-2032. Economistas locales, sin embargo, eran levemente menos optimistas y preveían que para el mismo período se ubicaría entre 1,5% y 2%.

La economía y el control de la seguridad pública son dos de las principales prioridades del Gobierno de Gabriel Boric, que el próximo 11 de diciembre cumple nueve meses en el poder. De acuerdo a la última encuesta Criteria de noviembre, la aprobación al mandatario es de un 30%, la más baja de su gestión, mientras que la desaprobación llega al 56%.

El Pais