Pedro Castillo ratifica solicitud de asilo ante embajador mexicano

Andrés Manuel López Obrador respaldó a Pedro Castillo tras lo sucedido este miércoles. El presidente mexicano aseguró que el mandatario peruano, ahora encarcelado, nunca fue aceptado por la oposición, “sobre todo las elites económicas y políticas”, que no le permitieron llevar adelante su proyecto.

“Desde que ganó, Pedro Castillo fue víctima de acoso, confrontación, no aceptaron sus adversarios que él gobernara”, dijo en conferencia de prensa. “Lo fueron debilitando hasta que lograron destituirlo. Es la decisión que tomaron estas elites, yo no creo que sea lo mejor para el pueblo, lo lamento mucho por el pueblo de Perú”.

López Obrador confirmó además que Castillo le llamó para solicitarle asilo, pero no alcanzó a llegar a la embajada mexicana en Lima y fue detenido antes. El canciller Marcelo Ebrard anunció que Castillo había ratificado la solicitud formal de asilo en la Embajada de México iniciado las “consultas ante las autoridades peruanas”.

México por tradición

Por la larga tradición de asilo que tiene México, las embajadas se han vuelto sedes importantísimas en la historia reciente de la región. Cuando Evo Morales fue forzado a dejar el poder por parte del Ejército boliviano en noviembre de 2019, se refugió en la embajada mexicana en La Paz. “México me salvó la vida”, dijo en varias ocasiones.

Este miércoles, ante el rumor de que Castillo seguiría el camino de Morales y se refugiaría en la sede diplomática mexicana, el sitio se llenó de “policías y ciudadanos” que fueron a bloquear una hipotética llegada del presidente, señaló López Obrador.

La declaración de López Obrador de este jueves dejan en entredicho las palabras del canciller Ebrard, que dijo la noche del miércoles que no tenía conocimiento de que Castillo haya pedido asilo en México.

“A nuestro embajador no se le solicitó ninguna cosa especial. No sé si él tuviere esa intención, yo no hablé con él el día de hoy, puede ser, pero no tengo la certeza”, dijo Ebrard en una entrevista en el canal de televisión Milenio.

Fue el mismo Ebrard quien informó este jueves en Twitter sobre una petición ante las nuevas autoridades peruanas para poder darle asilo a Castillo en México, después de que el presidente depuesto se haya reunido con el embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, en el penal donde está recluido.