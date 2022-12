Chile | La primera en representar a Calama: Nadia Pastrana va por el oro contra la actual campeona nacional de boxeo adulto femenino

Desde las 18:00 horas de este domingo 11 de diciembre, la pugilista loína Nadia Pastrana se medirá contra Kimberly Sandoval por el primer lugar en la categoría 50 kgs del Campeonato Nacional de Boxeo Adulto Femenino 2022, certamen que no registra participación previa de otra boxeadora de Calama, por lo cual se trata además de un hecho histórico para nuestra comuna.

El camino de Nadia para competir hoy por el oro en la comuna de San Miguel no ha sido sencillo, pero junto a su entrenador Patricio Ramos han trabajado de tal forma que el esfuerzo está dando los frutos de tanto entrenamiento y dedicación a esta disciplina.

“Mi primer combate en este torneo lo tuve contra Amory Robles de Curicó, una contrincante muy difícil ya que era zurda, no la conocía y me descolocó un poco dentro del ring. Mi segundo combate, en la semifinal, fue contra Sofía Rebolledo de San Fernando, y mi tercer y último combate será hoy por el oro contra Kimberly Sandoval, ella es la actual campeona nacional y seleccionada nacional perteneciente al Team Chile”, describió Nadia, quien aprovechó de destacar el apoyo de nuestro alcalde, Eliecer Chamorro, a través de CORMUDEP.

“Primero los talleres de boxeo formativo CORMUDEP fueron bastante necesarios para mi entrenamiento, después me ayudaron con un par de zapatillas para entrenar, y en este campeonato me ayudaron para abaratar costos de lo que significa competir en la zona central”, comentó la loína que de esta forma asegura que el 2022 ha sido su mejor año deportivo, y desde ya proyecta lo que vendrá el 2023.

“Si, fue mi mejor año tanto en atletismo como en boxeo, pero debo reconocer que este año me dediqué un 100% al boxeo incluso abandonando mi trabajo y me vi en la obligación de rechazar muchos otros para poder entrenar y capacitarme de la mejor manera. Todo valió la pena por que llegué muy lejos en este campeonato y ya para el 2023 me gustaría incentivar y masificar el boxeo femenino de nuestra ciudad y junto con Patricio Ramos potenciar el boxeo en nuestro género, y en un futuro no muy lejano tener una selección femenina y poder competir en otras ciudades, también la violencia contra la mujer es altísima y esto sirve como defensa personal para ellas”, puntualizó Nadia Pastrana.