EEUU | Muere en Catar el periodista deportivo Grant Wahl a los 48 años

El periodista deportivo Grant Wahl, una gran referencia del fútbol en Estados Unidos, falleció este viernes a los 48 años mientras cubría el Mundial de Qatar 2022.

Medios estadounidenses aseguraron que Wahl sufrió un colapso durante su cobertura del encuentro de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos.

Por ahora no se conoce la causa concreta de su fallecimiento.

«La familia entera del fútbol en EE.UU. tiene el corazón roto al saber que hemos perdido a Grant Wahl», dijo en un comunicado la Federación de Fútbol de EEUU (USSF).

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ

— U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022