EEUU | Navidad en una reserva de chimpancés en Florida

Con chillidos, saltos y golpes reciben los chimpancés de la reserva de la organización Save the Chimps en Florida a quienes los visitan por Navidad, una de las dos únicas veces al año en que se altera la quietud del lugar donde se recuperan de traumas pasados.

En el mejor de los casos, los 227 chimpancés que habitan en esta reserva, una de las mayores del mundo dedicadas a unos primates cuyo ADN coincide en un 98,6 % con el de los humanos, fueron mascotas.

La mayoría proviene de laboratorios donde usan a estos animales para probar medicamentos y tratamientos dirigidos a cuidar la salud de los humanos o de la industria del entretenimiento.

Amy Álvarez, de origen cubano, lleva año y medio trabajando en la reserva, fundada por la primatóloga Carole Noon en 1997 y situada en una finca de 60,7 hectáreas situada cerca de la localidad de Fort Pierce, distante 205 kilómetros de Miami.

Según cuenta durante la visita navideña, conoce bien las secuelas que la «mala vida» en laboratorios y sets de filmación ha dejado en muchos de los chimpancés a los que cuida.

It’s #SallytheChimps Birthday! Sally loves exploring her island w/her BFF #AlisontheChimp and likes naps. Enjoy this play session w/Sally & #GuildertheChimp. 💚 Sally & Guilder have access to a 3-acre island & freedom to choose where to spend their time. 💚 pic.twitter.com/v7Rk5nubkD

— Save the Chimps (@SaveTheChimps) November 7, 2022