estamos viendo el colapso del bolívar

El economista explicó que este incremento en el precio del dólar, que este viernes se ubicó en 13,59 bolívares, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), no está relacionado con «una conspiración del imperialismo ni con problemas técnicos del ente emisor». Aseguró que «la causa fundamental es macroeconómica»

Para el economista y diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015 José Guerra, lo que se está viendo con el alza del dólar en el último mes del año es el colapso del bolívar. Así lo precisó este viernes, 9 de diciembre, durante el Live de Instagram transmitido por El Pitazo y moderado por el director del medio, César Batiz.

A juicio de Guerra, el bolívar es una moneda inservible porque debería tener unos roles fundamentales de los que carece. El primer rol es el intercambio, y ya en Venezuela más de la mitad de sus habitantes pagan en dólares por distintos canales. El segundo rol es para denominar los precios, lo cual se descartó con una lista de 40 productos de la Sundee que están publicados en dólares. El tercer rol es como una forma de ahorro, lo que ningún venezolano puede hacer.

El BCV no tiene dólares: José Guerra explica la acelerada devaluación del bolívar

El economista añadió que en Venezuela la dolarización ha avanzado en un 50% y los venezolanos aprendieron que la inflación es destructiva. Por ello, cuando le llegan los bolívares al comerciante, al empresario, incluso al ciudadano común, salen a desprenderse de esta moneda porque saben que pueden perder dinero.

En este sentido, Guerra detalló que en un contexto en el que el BCV no tiene reservas para mantener la tasa oficial del dólar y los venezolanos buscan desprenderse del bolívar, «la mesa está servida para la crisis». «Es una crisis que estaba avanzada y que explotó en este momento decembrino para amargar las fiestas del venezolano», destacó.

Y los dólares…

—¿Por qué el Banco Central de Venezuela no tiene dólares?

—El Banco Central no tiene dólares porque los gastaron y además se endeudaron. Entre 1999, el primer año de Hugo Chávez, y 2016, el primer gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela recibió por operaciones extranjeras un billón de dólares. Con este dinero, para que el ciudadano común lo entienda, se puede construir en un período de 10 años, al menos 5 millones de viviendas, 15 autopistas, dos o tres universidades más y pagar en sueldos 2.000 dólares a todos los venezolanos per cápita, es decir, por cabeza.

El especialista argumentó que ese dinero se fue del país por el mecanismo del control de cambio de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cavidi) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex). «Hubo una fuga de capitales importante y el país no ahorró ni un céntimo», apuntó.

«Si el Gobierno hubiese ahorrado solo el 10% de ese billón de dólares que recibió antes del 2017, es decir, antes de las sanciones, el BCV tuviera al menos 100.000 millones de dólares. Un monto suficiente para afrontar cualquier crisis en Venezuela», destacó el especialista.

También recordó que cuando Chávez asumió su primer gobierno recibió un país con una deuda externa de 30.000 millones de dólares, y cuando murió la deuda externa estaba en 100.000 millones de dólares. «No solo gastaron los dólares, sino que se endeudaron», recalcó.

Avance de la hiperinflación

El también miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas estimó que la inflación en diciembre puede pasar de 20%, y que tomando en cuenta que en noviembre fue de 22% se puede llegar otra vez a una inflación de 40% mensual. Por esta razón señaló que Venezuela lleva el rumbo hacia la hiperinflación.

Con respecto al comportamiento del dólar, afirmó que su aumento «no tiene techo». Agregó que «cuando el país empieza a deshacerse de su moneda es porque le pierde confianza y eso no se restaura de un día para otro». Sin embargo, cuando se le preguntó a cuánto puede llegar el valor del dólar, Guerra se negó a dar una cifra, pero aseguró que «la tendencia es a seguir subiendo».

En caída libre sueldo de los venezolanos con el dólar oficial a 12,66

Por esta razón el economista pronosticó que para enero de 2023 los venezolanos van a comenzar el año con conflictividad social, porque los trabajadores están pidiendo sus mejoras salariales. Recordó que desde marzo de 2022 no se ha dado ningún aumento de salario y la inflación en nueve meses llegó a 200%. Por eso explicó que el incremento de la inflación no tiene que ver con el salario.

—¿Cómo se arregla esto?

—Siempre hay solución. Pero la posibilidad de hacerlo es que haya un cambio político. Pero hay medidas remediables que se pueden tomar mientras que ese cambio se da. Lo menos malo que se puede hacer es dejar flotar el bolívar y que el BCV deje de inyectar 60,70 millones dólares semanalmente y que se los come la economía. Entre tanto, hay que pensar en un programa externo que se debe acordar con organismos multilaterales para que exista un financiamiento externo. Sin financiamiento externo no hay solución a la crisis.

Ante la pregunta de un usuario de por qué ocurre esta crisis en el mes de diciembre, Guerra respondió: «Como explicación económica, las grandes crisis han sido en febrero, no suelen presentarse en diciembre».

—¿Se puede dolarizar el país?

—Puede ser posible dolarizar el país, pero no sería aconsejable, porque el BCV debe comprar todos los dólares en circulación para darlos al venezolano, pero qué le va a dar si no tiene dólares. Desde el punto de vista fiscal al gobierno de Maduro le conviene recibir bolívares, pero desde el punto de vista de la inflación no. Ese es el enemigo principal de un Gobierno: la inflación. Por otro lado, Venezuela se tendría que doblegar ante el Gobierno de Estados Unidos, porque para dolarizar de manera formal hay que tener un acuerdo con la Reserva Federal estadounidense.

Un solo aumento de salario marca la política económica del Gobierno en 2022

El economista concluyó diciendo que el mecanismo del dólar paralelo existe porque en Venezuela hay una situación de crisis, algo que no se ve en otras economías latinoamericanas que están más o menos estables. Por ello se evidencia que el dólar a tasa oficial se devaluó este viernes en un 11%, y no lo hizo ningún mercado paralelo, sino el oficial.

«Imaginando un escenario para 2023: por alguna circunstancia Maduro no está en el Gobierno, se encarga un Gobierno de coalición nacional y sale a buscar un financiamiento externo; luego anuncia al país la realidad de lo que está encontrando, se entiende con los acreedores y llama a las compañías petroleras para que aumenten la producción y se eliminan las sanciones; y si además hay un quipo económico en condiciones y con respaldo político, te puedo asegurar que técnicamente el bolívar se estabiliza de un día para otro».

