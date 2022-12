¡Polémica! La respuesta de El Puma cuando Kerly Ruiz le preguntó sobre sus hijas Liliana y Lilibeth (Video)

Kerly Ruiz hizo una exclusiva entrevista con el cantante venezolano José Luis Rodríguez, El Puma, donde este se sinceró acerca de los problemas que sobrelleva con sus hijas mayores Liliana y Lilibeth Morillo.

Para nadie es un secreto que el artista venezolano lleva años de conflicto con sus primogénitas, las hijas que tuvo con la recordada cantante marucha, Lila Morillo, la intérprete del «Cocotero». En este caso, Ruiz le hizo par de preguntas personales al músico el cual este no dudo en responder.

Cabe destacar que, la animadora y periodista no dudó en cuestionar a José Luis y le habló del polémico tema de sus hijas, sobre lo cual respondió «La gente puede decir lo que quiera de mi, si te metes por ahí no vamos a terminar nunca. Mi verdad que han estado esperando algunas personas, no todo el mundo».

Seguidamente, cuando Kerly le preguntó si sus hijas Liliana y Lilibeth solo querían hacer un show con su enfermedad de fibrosis pulmonar idiopática, a lo cual este alegó de manera contundente «No se, preguntale a ellas».

Asimismo, la panelista de Siéntese quien Pueda comentó «Ustedes no saben la entrevista que les voy a llevar este viernes en un programa bien sentido, un programa y una entrevista que me atrevo a decir que ha sido una de las más difíciles que he hecho en mi vida por muchos aspectos y ese día les voy a decir por qué».

EL VIDEO:

La respuesta de El Puma cuando Kerly Ruiz le pregunta por el problema con sus hijas pic.twitter.com/PP4g6D0DBY — GossipVzla (@ChismeDeFamosos) December 9, 2022

