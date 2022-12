¿Qué medidas se debe tomar para detener alza del dólar?

1506979

Caracas.- El Gobierno de Nicolás Maduro anunció que tomará medidas para frenar el alza del dólar, una moneda que registró un incremento de más de 30% durante la segunda semana del mes de diciembre. Pero ¿qué medidas pueden ser realmente efectivas para detener este incremento?

El aumento que ha tenido el dólar incide directamente en los precios de bienes y servicios, puesto que el sector comercial se rige por la cotización de esta divisa y deja en una posición incómoda a los comerciantes que deben regirse por la cotización oficial que deja en 14,12 bolívares, mientras que en el mercado paralelo asciende a 18,26 bolívares, lo que representa una diferencia de 4 bolívares.

El analista financiero Henkel García explicó a El Pitazo que entre las medidas que debería aplicar el Gobierno de Maduro para enfrentar el alza del dólar se encuentra: tratar de reducir el gasto público e incrementar la oferta de dólares a través de la banca nacional. Sin embargo, reconoció que hay ciertos gastos que no podrán eludirse, como el último pago de aguinaldos que se espera para el próximo jueves 15 de diciembre.

“Pero hay otros pagos que quizás pudiese ser dejados en stand by para aflojar esa presión del tipo de cambio y la otra es aumentar la oferta de dólares, lo que va depender de la disponibilidad de divisas que ellos tengan”, destacó el también director-fundador de Albusdata.

Esconder el sofá

García reconoció que la subida del tipo de cambio es negativa, pero advirtió que la brecha entre el dólar paralelo y el oficial es más preocupante puesto que distorsiona la dinámica económica del sector comercial.

“Te obligan a vender al tipo de cambio oficial (calculado por el Banco Central de Venezuela) cuando ya tú tienes precios en dólares, que lo has mantenido a lo largo del año, pero cuando volteas no consigues divisas a ese valor y lo consigues 30% más alto, entonces, cuando vayas a reponer inventario no lograrás comprar las misma unidades, lo que se traduce en una pérdida del inventario”, dijo el analista.

El experto destacó que esta pérdida patrimonial ya se vivió en el país porque es producto de la hiperinflación y es una de las razones por la que es tan dañina. Asimismo, acotó que de no tomarse los correctivos pertinentes el tipo de cambio seguirá en ascenso y se mantendrá la brecha entre el mercado oficial y paralelo.

El economista Luis Oliveros recordó que este lunes 12 de diciembre es feriado bancario, motivo por el cual habrá un descanso del alza que se ha registrado en la divisa norteamericana y que se traduce en la devaluación del bolívar.

“Maduro dice que vienen con medidas, de las peores que podría tomar, sería volver al control de cambios. Eso de esconder el sofá porque te son infieles allí, no resuelve los problemas”, dijo Oliveros.

¿Cómo podría cerrar el dólar este año?

El director-fundador de Albusdata, Henkel García, indicó que la próxima semana es crucial para conocer en cuánto podría cerrar el dólar a finales de año, pero destacó que lo que suceda dependerá de las acciones que tomen de la administración madurista, quienes aparentemente ya han identificado cual es el problema.

“Si ellos -Gobierno de Maduro- tienen una oferta importante de divisas podría mantenerse cerca de los 18 bolívares y quizás aflojar algo hacia final de año para ubicarse en torno a 17 o 16 bolívares”, dijo el experto financiero.

García puntualizó que de no ofertar más divisas o reducir el gasto público el dólar podría continuar con su alza y cerrar en 20 bolívares o por encima.

Katherine DonaVista_1

