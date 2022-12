Cuatro propuestas de rock femenino conforman el «Femme Fatale Fest»

Son muchas las mujeres que han tomado la batuta en Venezuela para crear música increíble que va desde el rock and roll, el reggae y el ska hasta la fusión latina, la psicodelia y el hard rock. El próximo 15 de diciembre a las 6:00 pm, todo el poder de la energía femenina se reúne en «Femme Fatale Fest» para sacudir prejuicios y lugares comunes, romper patrones y esquemas con el único objetivo de poner a vibrar a todo el público, disfrutando de excelente música hecha, cantada y tocada por mujeres venezolanas que componen cuatro agrupaciones.

En esta primera edición serán 4 bandas y sus distintas propuestas son: Curetaje, con su fantástico repertorio de versiones de la banda «The Cure» interpretadas por su carismática vocalista Ingrid D; Plan9 con Alberta Centeno al frente, presentarán «Nocturna», su trabajo más reciente; Nomásté: «mujeres siendo y haciendo música» mezclarán sus ritmos latinos con jazz, gypsy, ska y funk; por último, la cantautora Carol Ángel desnudará canción tras canción, sus emociones más intensas y acompañada por su banda compartirá su último tema promocional «Come with me now».

“El Femme Fatale Fest es una oportunidad de compartir tarima con otras mujeres que están haciendo un trabajo impecable en el rock venezolano, estoy profundamente agradecida con los hombres que le dieron forma esta idea para honrar y ofrecerle al público la oportunidad de disfrutar de un grupo de damas increíbles. ¡Qué oportunidad tan bella para honrar la energía femenina! y para darle presencia en las tarimas de manera consciente. En esta primera edición el público cuenta con este cartel de bandas maravilloso, para disfrutar, divertirse y dejarse seducir”, expresó Alberta Centeno de la banda Plan 9.

Por su parte, Ingrid D. cantante de la agrupación Curetaje comentó: “Siempre he estado rodeada de hombres, en especial en el ámbito musical, ahora con Curetaje he sentido que hay un compañerismo y mucho apoyo, nunca he sentido rivalidades y para este festival estamos sumamente emocionados de compartir con otras bandas que involucran a las mujeres, así que nos veremos en el Femme Fatale Fest”.

“Quiero invitarlos a un evento con muchísima representación femenina de la movida musical de Caracas, disfrutaran de estilos como el post-punk, reggae, ska, rock and roll, pop rock y muchas fusiones, no se lo pierdan”, afirmó Kueylam Nieto, cantante de la agrupación Nomasté, conformada 100% por mujeres.

«Femme Fatale Fest»: un concierto mágico y poderoso, hecho con toda la energía musical femenina. Los interesados podrán adquirir sus entradas en: www.teatrex.com.ve / +58 4123303330 y en las taquillas del Teatrex (PB torre Fedecámaras, El Bosque).