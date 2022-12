Gaby Espino lanzaría indirecta a sus detractores

Tras la polémica con la modelo criolla Aleska Génesis y su exnovio, el empresario Miguel Mawad, la presentadora Gaby Espino aparentemente le envió un mensaje a las personas que la han criticado por estar «involucrada».

A través de sus historias en Instagram, Espino publicó una foto del libro El sutil arte de que te importe un carajo, un enfoque disruptivo para vivir una buena vida de Mark Manson.

La también actriz recomendó a sus seguidores leer la obra, que precisamente por su nombre, podría tratarse de un claro mensaje que no lo importa los comentarios de los detractores.



Vale acotar que, recientemente mediante la red social de la camarita Gaby dejó claro que no le interesa estar involucrada en escándalos, y que ella es reconocida por su trabajo, no por estar metida en polémicas.

“Las personas que trabajamos en el entretenimiento y el espectáculo tenemos claro que la fama positiva es una consecuencia de nuestro trabajo no es al revés, no se busca fama primero, se trabaja y gracias a tu trabajo y buen desempeño te vuelves una persona reconocida. Mi nombre es conocido por mi trabajo no por escándalos; entonces ocúpense de su vida y si tienen problemas resuélvanlo, pero no me nombren porque yo no las he nombrado a ellas”, expresó en un live la artista.