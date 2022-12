Marco Michetti a Valentina Sánchez: «No te tengo miedo»

El diseñador de moda Marco Michetti le vuelve a echar leña al fuego, luego de que recientemente surgió el fake news sobre su muerte, el hombre recordó la polémica que tuvo con la exreina de belleza Valentina Belén Sánchez Trivella.

A través de su cuenta en Instagram, Michetti realizó una transmisión en vivo en la que aseguró que no «le tiene miedo» a Sánchez.

«Quiero hacer un comentario aparte con lo de las misses, que tú maltratador de misses que Valentina Sánchez Trivella, no lo voy a decir Valentina Sánchez Trivella que fuiste a la Fiscalía 16 a denunciarme y perdiste fue infructuoso yo no te ofendí, yo critique tu participación en el Miss Venezuela y la puedo seguir criticando, no te tengo miedo, no soy maltratador de mises no soy maltratador de mujeres», expresó Marco en el live.

Además, comentó que antes de que Trivella naciera él ya «hacia misses» y que su opinión sobre ella fue técnica.

«Tú sabes Valentina que tienes problemas emocionales tienes problemas de atención y las autoridades venezolanas desestimaron tu show mediático, que te autocoronaste reina de nada y y andas con esa gente dañina», aseveró.

Finalmente, el diseñador dejó claro que no se piensa disculpar por lo dicho sobre la modelo, porque no es un delito.