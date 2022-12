Messi aclaró que fue lo que pasó con el neerlandés WoutWeghorst

Hubo mucha tensión durante el partido de cuartos de final entre la selección de Argentina y Países Bajos, tanto así que, al final del encuentro la presión entre los jugadores de ambas selecciones se trasladó luego a la zona mixta, donde ocurrió un inconveniente entre el argentino Lionel Messi y el neerlandés Wout François Maria Weghorst.

Messi estaba con las emociones a flor de piel y lo demostró tras finalizar el encuentro al arremeter contra Weghorst, durante una entrevista en la que se vio cuando le dijo «¡Qué mirás bobo, qué mirás bobo, andá, andá para allá bobo, andá para allá!».

Luego de ese momento, el futbolista argentino aclaró que fue lo que sucedió con el jugador neerlandés Wout Weghorst.

«No me gusta que se hable antes de los partidos, el 19 empezó a provocar, a chocarnos, a decirnos cosas y me parece que es no es parte del fútbol. Yo respeto a todo el mundo pero me gusta que me respeten también y creo que el técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros. Es la calentura del momento, del partido y de la situación y queda ahí, obviamente», explicó el futbolista.