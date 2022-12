México | Reforma electoral de AMLO regresa a Diputados; es “dañina”, insiste Damián Zepeda

El senador Ricardo Monreal Ávila, en su afán de alcanzar el consenso con todas las fuerzas políticas en el Senado de la República, informó que las minutas en materia electoral que envió a la Cámara de Diputados contienen hasta el momento 70 inconsistencias constitucionales, por lo que elaboró un documento para identificarlas y corregirlas.

Por su parte, el senador panista Damián Zepeda Vidales opinó que son “buenas” algunas modificaciones, pero insuficientes, además de que la reforma que queda vigente “sigue siendo dañina” y consideró que este lunes 12 de diciembre se aprueba el dictamen en Comisiones y se sube al Pleno martes o miércoles.

Monreal Ávila refirió en un video que subió a sus redes sociales que, en los últimos cinco días, las comisiones de Gobernación y la de Estudios Legislativos han distribuido su proyecto de dictamen que plantea modificar 70 artículos de leyes en materia electoral, tras un minucioso análisis de casi 500 artículos que modifica cinco ordenamientos jurídicos y a ordinaria, así como uno de nueva creación denominado Ley de Medios de Impugnación.

El líder de Morena en la Cámara alta dijo que van a devolver la minuta a la Cámara de Diputados, “porque hay errores constitucionales que no podemos admitir”, pues “tenemos la obligación” de cuidar que la sociedad no sufra las consecuencias de actos no meditados o de actos que vulneran la Constitución”.

Destacó que el próximo 15 de diciembre concluye el Periodo Ordinario de Sesiones y que todavía hay una serie de minutas y nombramientos pendientes, por lo que no se descarta un Periodo Extraordinario en enero para desahogar el rezago legislativo.

“Yo tengo mucho ánimo de que se pueda lograr primero cuidar la Constitución y no poner en riesgo la democracia en México, ojalá y lo logremos porque estamos en este proceso inédito y, a partir de este lunes serán intensas las deliberaciones que habremos de continuar hasta el Pleno y la resolución final, que será la devolución de toda la minuta a la Cámara de Diputados corrigiendo y enmendando algunos artículos de la minuta”.

Adelantó que mañana los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM se reunirán con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para revisar el proyecto.

“Damián Zepeda reconoció que en las modificaciones del dictamen sí hay algunas cosas que corrigen, pero sigue existiendo mucho retroceso en lo que permanece y aunque se regrese a la colegisladora la intención es subirlo al Pleno lo más pronto posible”, comentó a Reporte Índigo.

Detalló que la reforma tiene varios ejes negativos: debilitamiento institucional del Instituto Nacional Electoral (INE), transferencia de votos, debilitamiento de sanciones e intervención del gobierno en elecciones y el regreso a la idea de desaparecer la Sala Especializada

El dictamen básicamente corrige el tema de transferencia de votos. Los demás siguen vigentes, agregó el legislador al señalar que, entre otras modificaciones positivas está dar marcha atrás a la intención de subir el requisito para confirmar partidos, eliminar intento de pasar recursos de un año a otro y demás.

Damián Zepeda consideró que de fondo sigue vigente el debilitamiento del INE, las sanciones y la intervención del gobierno con propaganda.

Las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado han distribuido su proyecto de dictamen, que plantea modificar 70 artículos de leyes en materia electoral. El análisis sigue. Buscaremos

garantizar la observancia de la Constitución. 👇🏼https://t.co/nMv5F4IIvn pic.twitter.com/DYRCdeprGN — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 12, 2022

KJ