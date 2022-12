Perú | Fiscal de la Nación denuncia a Pedro Castillo

La fiscal Patricia Benavides presentó denuncia constitucional en contra del expresidente además de Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta

Castillo con la soga al cuello. Esta mañana la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional en contra del expresidente, Pedro Castillo y algunos de sus exministros.

Según se supo, la fiscal acusa al exmandatario por el presunto delito de rebelión y conspiración en agravio de los poderes del estado y el orden constitucional, además de presentar una acusación por abuso de autoridad y de perturbación a la tranquilidad pública. Dicha acusación también incluye a Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.

El documento de 105 páginas fue remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República y en ello la fiscal argumenta que el exjefe de estado es el coautor del delito de rebelión el cual es sancionado según se estipula en el artículo 346 del Código Penal con una pena no menor de diez años y mayor de 20.

Salida de Castillo

El Pleno del Congreso aprobó esta tarde la moción de vacancia contra Pedro Castillo en su cargo de Presidente de la República por incapacidad moral para el ejercicio de sus funciones.

La representación nacional aprobó esta medida por mayoría con 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones, luego de culminar la votación nominal, es decir cada uno de los parlamentarios fueron llamado para emitir su decisión.

«Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, concordante con el artículo 117 de la Carta Política», indicó al titular del Congreso, José Williams Zapata, cuando se dio a conocer el resultado final.

Asimismo, Williams Zapata afirmó que tras la decisión tomada por el Congreso se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

Además, se citó a la sesión del pleno programada a las 15:00 horas con la finalidad de tomar el juramento a Dina Boluarte, para que asuma el cargo de Presidente de la República.

Castillo detenido

Pedro Castillo fue detenido por las autoridades luego que disolviera el Congreso de la República este miércoles siete de diciembre. El sindicado como líder de una organización criminal fue abordado en la vía pública y trasladado a la Prefectura ubicada en la Av. España.

El procurador del Estado, Daniel Soria, ya presentó una denuncia penal en contra de Castillo por la medida inconstitucional adoptada. Este anunció el cierre del Parlamento durante un mensaje a la Nación.

Mientras esto sucedía, el Legislativo votaba en una sesión extraordinaria, y sin debate, la vacancia presidencial. La destitución del hasta hoy presidente de la república se aprobó con 101 votos a favor. Pese a la grave situación coyuntural del país, se presentaron abstenciones y votos en contra.

En las imágenes captadas por Canal N, se observa a Castillo ser interceptado cuando permanecía al interior de un auto gris. En este marco, diversos vehículos policiales cerraron al paso al automóvil y agentes de Seguridad del Estado procedieron a su detención.

Betssy Chávez sobre detención

Por otro lado, frente a la sede de la Diroes, donde se encuentra detenido Castillo Terrones, la expremier Betssy Chávez culpó de la ola de violencia y protestas que se han desatado en todo el Perú a la fiscal de la Nación Patricia Benavides.

“Esta Fiscal de la Nación que seguro va a pedir mi prisión preventiva, pero no importa. No podemos quedarnos callados. Esta corrupta, esta Blanca Nélida Colán 2.0 es la cumpable de estas muertes, de poner prisión preliminar del presidente Castillo no respetanto su inmunidad presidencial. Esta Fiscal está siendo respaldada por un grupo del Congreso que nunca dejó gobernar al presidente desde el primer momento, porque no aceptaron los resultados de las elecciones de 2021. Esa señora es la que hace levantar en armas al país”.