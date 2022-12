Selena Gómez emociona con el videoclip de «My Mind & Me»

La cantante y actriz Selena Gómez ha estrenado el videoclip de su canción My Mind and Me, título que le da nombre a su documental ya disponible en Apple TV+ donde nos cuenta de manera muy personal e íntima su lucha contra el lupus y trata de dar visibilidad a la salud mental.

El documental cuenta la vida de la artista desde el año 2015, momento en que comenzó la grabación de este, lo que pretende la artista es que las personas que lo vean busquen ayuda psicológica para poder solucionar sus problemas: “Creo en una reacción en cadena de personas que digan oye, quiero decir algo sobre mi salud mental.

«Quiero hablar sobre eso y buscar ayuda. Es una de las cosas más valientes que alguien puede hacer, si una persona se siente impactada por esta película yo me consideraría la chica más afortunada”, comentaba la cantante.