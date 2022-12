Cómo diferenciar qué es VRS, gripe, resfriado o Covid-19￼

¿Por qué esta avalancha de virus respiratorios esta temporada de frío, especialmente entre los niños?¿Cuáles son las causas? En esta época, tradicionalmente se producen las epidemias invernales de virus respiratorios, especialmente de VRS y de gripe. Pero tras la pandemia de Covid-19 todo se ha revuelto.

«La epidemiología de los virus respiratorios se ha modificado tras la pandemia. El primer año no hubo infecciones; el segundo una epidemia de VRS fuera de su estación habitual (fue en verano); pero en general hemos estado un par de años con medidas de aislamiento y sin convivencia, y los niños no se han inmunizado. Por ello, ahora, son más susceptibles, tanto los pequeños como los mayores que no han pasado infecciones previas, y hay una gran bolsa de niños no inmunizados que van a pasar las infecciones respiratorias ahora», afirma en una entrevista con Infosalus la doctora Cristina Calvo Rey, presidenta de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP).

Así, esta experta incide en que los virus que están circulando ahora son el SARS-CoV-2 (agente causal de la Covid-19), el VRS o virus respiratorio sincitial, y la gripe. «Además, circulan otros virus como los adenovirus por ejemplo, aunque en menor proporción», apostilla.

Aquí recuerda que el catarro común lo causan muchos virus, el más frecuente el rinovirus y el coronavirus humano, si bien incide en que todos los virus pueden causar un catarro; que consiste en rinorrea, tos, congestión y algo de fiebre ligera o sin fiebre.

Eso sí, advierte de que no hay que confundir los cuadros clínicos, como el catarro o la bronquiolitis, con un virus concreto: «Todos los virus pueden causar todos los cuadros clínicos; si bien, el VRS es el agente que con más frecuencia causa bronquiolitis, y cuando estamos en plena epidemia como ahora, casi el 90% de las infecciones respiratorias en niños pequeños están causadas por este virus. La gripe habitualmente causa el típico cuadro febril con malestar general y síntomas respiratorios, pero ocasionalmente también puede causar cuadros de dificultad respiratoria, e incluso alguna bronquiolitis».

ES DIFÍCIL DISTINGUIR UN CUADRO RESPIRATORIO DE OTRO

Con ello, la doctora Calvo Rey reconoce que en muchas ocasiones es «indistinguible» diferenciar un cuadro respiratorio de otro; si bien precisa que la bronquiolitis es el primer cuadro de dificultad respiratoria en niños por debajo de dos años, acompañado de rinorrea, de tos, y de algo de fiebre, o sin fiebre. «Y como he dicho lo más frecuente es que lo cause el VRS, pero también la causan el rinovirus y otros virus respiratorios. Cuando el cuadro es muy leve, tipo catarro, no hay que hacer ninguna prueba», agrega.

Solo en cuadros más importantes merece la pena hacer algún test, a juicio de esta especialista, para saber el agente causal, y siempre cuando un niño tiene que ingresar. «En niños con enfermedades previas también es importante por si necesitan algún tratamiento o medida especial», añade.

A su vez, y aunque muchas veces es imposible distinguir un cuadro de otro, la presidenta de la SEIP apunta que la gripe se caracteriza por fiebre alta y malestar general, con dolores musculares; mientras que el VRS suele causar bronquiolitis con dificultad respiratoria. «Pero no son compartimentos estancos. Cualquier virus puede dar cualquiera de esos síntomas», advierte. A su vez, resalta que a veces los virus van en coinfección y vemos un niño que tiene VRS y gripe y o VRS y adenovirus, es decir, que acumulan más de una infección a la vez.

LA ATENCIÓN PEDIÁTRICA ESTÁ SATURADA: CUÁNDO CONSULTAR

Con todo ello, la presidenta de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica subraya que en todos los niveles de atención sanitaria están absolutamente desbordados actualmente.

Recuerda que se debe consultar con el pediatra cuando: el niño tiene dificultad respiratoria; si no ingieren alimentos; están decaídos y tienen mal aspecto. Por otro lado, la doctora Calvo remarca que la fiebre en un niño muy pequeño, especialmente por debajo de 3 meses, también debe ser evaluada; al tiempo que subraya que un catarro común no necesita de evaluación.

PREVENIR CUADROS RESPIRATORIOS EN NIÑOS

Es más, sostiene que esta situación puede darnos pie a la hora de insistir en la importancia de la vacunación de los menores esta temporada de la gripe, tal y como han aconsejado las principales sociedades científicas en la materia, argumentando que «las coinfecciones pueden agravar las enfermedades; siempre que podamos, las vacunas son la mejor opción para evitar las infecciones».

Asimismo, y a la hora de prevenir este tipo de cuadros respiratorios durante las etapas más frías del año, la doctora Cristina Calvo Rey, presidenta de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, mantiene que, por ahora, emprender solo medidas higiénicas de lavado de manos, y procurar no estar en habitaciones cerradas con personas con síntomas catarrales e infecciones respiratorias. «Si los niños están enfermos no deben ir a las guarderías ya que infectan a todos los demás», concluye.

Con información de Infosalus.