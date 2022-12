EEUU | Mayorkas autoriza mejoras y reparación de barreras en la frontera con México

El secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, autorizó este martes a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a emprender actividades encaminadas a “atender las necesidades para la vida, la seguridad, el medioambiente y la reparación” en proyectos de construcción de barreras a lo largo de la frontera con México.

Los proyectos a los que se refiere están ubicados en los sectores de San Diego, Yuma y El Paso.

Las acciones previstas «cerrarán o corregirán los proyectos entregados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por el Departamento de Defensa», indicó un comunicado oficial.

Mayorkas es esperado hoy en El Paso, donde miles de migrantes han cruzado el Río Grande desde México desde el pasado fin de semana y se han presentado pidiendo asilo.

El Gobierno del entonces presidente Donald Trump utilizó en 2019 fondos que el Congreso había aprobado para gastos militares en la construcción de barreras en la frontera sur de Estados Unidos.

«Si bien el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos se aseguró de que los contratistas crearan sitios de trabajo seguros, dejó obras incompletas o no atendió condiciones que crean riesgos potenciales para el personal de CBP y comunidades, y representan un peligro de inundaciones y daño a la propiedad para comunidades y propietarios de tierras «, indicó el comunicado de DHS.

«También crean el riesgo de degradación ambiental relacionada con la falta de nivelación apropiada y de medidas para el control de la erosión y la estabilización de laderas», añadió.

📍 El Paso, Texas@SecMayorkas is in El Paso, Texas where he is meeting with the @CBP workforce, reviewing operations, and meeting with local officials and organizations. pic.twitter.com/O43erNmKNJ

— Homeland Security (@DHSgov) December 13, 2022