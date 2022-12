Francisco Rodríguez: Puede volver la hiperinflación

“Los gobiernos se vuelven neoliberales cuando se quedan sin plata y eso fue lo que le pasó a Maduro”…

Así lo manifestó en Vladimir a la Carta Francisco Rodríguez, economista y profesor de la Universidad de Denver, Colorado, al explicar algunas de las políticas económicas adoptadas por gobierno venezolano.

“Acuérdate de lo que pasaba antes en el gobierno de Hugo Chávez, cuando venían las elecciones aumentaban el cupo de Cadivi. La realidad es que eso es algo que no se sostiene sin dinero . Maduro se quedò sin dinero porque cayeron los precios del petróleo y bajó la producción petrolera y vinieron las sanciones y con ellas el congelamiento de fondos , y tuvo que volverse más racional y utilizar los recursos de una manera un poco más eficiente “.

LA ESCALADA INFLACIONARIA

Dijo que lo mismo le ocurrió a Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno , a Carlos Menem en Argentina y a Fujimori en Perú”, “que llegaron al poder con discursos populistas y terminaron aplicando medidas de corte neoliberal”.

Por otra parte , el economista y docente de la Universidad de Denver que en Venezuela hay una escalada inflacionaria y una escalada en el precio del dólar ,esperable en el contexto de una débil recuperación de la economía venezolana.

“El problema fundamental es que el Estado venezolano no tiene con qué pagar el gasto público .y entonces lo que tiene que hacer es imprimir dinero. Los ingresos mejoraron por un Incremento de la producción petrolera y por los efectos de la guerra en Ucrania”

Aseverò que la capacidad de gasto del Estado sigue estando muy menguada “y el gobierno venezolano muy mal administrado y con altísimos niveles de corrupción y desorganización. Entonces al gobierno se le plantean los pagos de aguinaldos y la necesidad de aumentar los salarios , y lo hacen por la vía de imprimir dinero, con lo cual aumenta la liquidez y hay más bolívares y la misma cantidad de dólares , sube el dólar y ello tiene su efecto en la inflación “.

Dijo que estos son los problemas estructurales básicos de la economía venezolana , mézclados con los bajos niveles de ingresos por el desplome de la producción petrolera .

“Venezuela exporta al día de hoy una quinta parte de lo que exportaba en el 2012. Este es un gobierno que se sustentaba en los ingresos petroleros , y si no hay ingresos la situación va a estar muy comprometida”.

PUEDE VOLVER LA HIPERINFLACIÓN

Cree que el gobierno tiene limitadas opciones para abordar esta situación, para controlar el precio del dólar y la inflación .”

Las proyecciones indican que habrá en 2023 un crecimiento económico no tan alto como en este año , pero una cosa es que haya crecido la economía , pero también hay episodios de inestabilidad macroeconómica que vamos a seguir viendo , al igual que un incremento de la inflación , que se va a comer algo de los incrementos que ha habido en el Ingreso de los venezolanos “.

Dijo que “ el bolivar es una moneda muy golpeada y que genera poca confianza en la población como para sustentar una política de recuperación económica” Por eso Rodríguez insiste en la dolarización plena , de forma que los venezolanos pueden tener su salario en una moneda estable”.

Advirtió que Venezuela puede volver a entrar en la hiperinflación, “Venezuela salió de la hiperinflación porque se dio una cierta recuperación de los ingresos del gobierno