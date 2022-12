¡Guinda de un hilo! Cosculluela podría ir a la cárcel por agresión

El cantante puertorriqueño Cosculluela se encuentra más asustado que nunca, pues en esta oportunidad, su exesposa realizó una declaración, que el artista se verá en serios problemas legales con las autoridades, por un acto bastante crítico para su vida.

Asimismo, mediante unos testimonios en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Jennifer Fungenzi aseguró que el artista tuvo unas fuertes actitudes en su contra, cuando esta estuvo en el embarazo de su segundo hijo.

Cosculluela y Jennifer Fungenzi – cortesía

Por medio de agresiones físicas, verbales, infidelidades de Cosculluela y al mismo tiempo quemarle su ropa. La mujer aseguró que uno de los peores momentos que vivió con el intérprete de Me ama me odia fue que “Agarró por el cuello, me jaló por el pelo y me bajó la cabeza. Abrió la ducha de nuestro baño y tiró contra la pared y contra el piso”.

En este sentido, la también influencer, mencionó que desde que contrajeron matrimonio en el año 2015, ya tenían fuertes discusiones y momentos incómodos para la relación de la expareja, vicisitudes que fueron consecuentes y deterioraron la relación.

En la actualidad, oriundo de Humacao, Puerto Rico enfrenta un aproximado de 13 cargos, por maltrato bajo la Ley 54 y 2 cargos más por violaciones a Ley de Armas que se relacionan en denuncias por su exesposa, ya que, según su ella, habrían sido usadas en su contra.

Jennifer Fungenzi y Cosculluela – cortesía

Cabe destacar, que la jueza superior del Tribunal Yumayra Serrano, quien lleva el caso nlegal, acordó con la defensa que el 19 de diciembre del 2022 y el próximo 17 de febrero del año 2023 continuarán con la vista preliminar.